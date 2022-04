Presidenti Meta: Shpifjeve të organizatës së inceneratorëve do t’u përgjigjem sot pasdite në konferencë shtypi

12:27 09/04/2022

Presidenti Ilir Meta ka njoftuar se pasditen e së sotme do të zhvillojë një konferencë shtypi për t’ju përgjigjur akuzave të bëra ndaj tij.

Në një postim në Facebook, Meta thotë se “shpifjeve të organizatës kriminale të inceneratorëve” do t’u përgjigjet në konferencën e shtypit.

“Të dashur qytetarë, Në respektin tuaj, por edhe të delegatëve të Kongresit të PS, për shkak të shpifjeve të programuara nga Organizata Kriminale e inceneratorëve, sot pasdite do të zhvilloj një konferencë shtypi, ku do të jem i hapur për çdo pyetje. Për shkak të censurës në disa nga mediat që financohen me paratë e inceneratorëve, ju ftoj të më ndiqni live në profilin tim zyrtar në Facebook”, thotë Presidenti Ilir Meta.

Gjatë ditëve të fundit, Kryeministri Edi Rama por edhe sot kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj kanë thënë se Presidenti i ri i Republikës duhet të jetë e kundërta e Ilir Metës. /tvklan.al