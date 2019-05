Presidenti Meta takon Mogherini

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian, Federica Mogherini është pritur në një takim edhe nga Presidenti Ilir Meta.

Takimi është bërë i ditur nga kreu i shtetit, nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, ku shkruan: Kënaqësi të takohem me Përfaqësuesen e Lartë të Bashkimit Europian, Federica Mogherini. Pavarësisht sfidave dhe vështirësive që mund të kapërcehen vetëm me dialog e bashkëpunim, integrimi europian është e vetmja rrugë përpara .Prania e saj në Samitin e Brdo-Brijuni, tregues i rëndësisë që BE i jep bashkëpunimit rajonal./tvklan.al