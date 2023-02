Presidenti Moisiu cakton 3 Korrikun si datën e zhvillimit të zgjedhjeve elektorale

08/02/2023

Alfred Moisiu: “Gjatë kësaj kohe kam patur takime intensive jo vetëm me faktorët politik shqiptarë, por dhe me faktorët ndërkombëtarë, të cilët janë të angazhuar në këtë proces. Në përfundim të këtij procesi të gjerë konsultimesh bazuar në kërkesat e kushtetutës vendosa të dekretojë si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme politike 3 Korrik 2005. Mendoj se ky është një moment i rëndësishëm për zhvillimet politike në vendin tonë, pasi që sot merr udhë një proces elektoral, rezultatet i të cilit do të japin kuvendin e ri. Këto zgjedhje sikurse dihet nga të gjithë janë shumë të rëndësishme për procesin integrues dhe për gjithë zhvillimin e vendit tonë.”/tvklan.al