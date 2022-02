Presidenti ukrainas publikon video nga rrugët e Kievit: Jemi të gjithë këtu

18:39 25/02/2022

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka publikuar një video nga rrugët e Kievit pas raportimeve në mediat ruse ai ishte larguar nga kryeqyteti.

Në këtë video, Zelensky shihet i rrethuar nga këshilltarët e tij kryesorë dhe Kryeministri.

“Ne jemi të gjithë këtu, po mbrojmë pavarësinë tonë, shtetin tonë. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë”, thotë Presidenti i Ukrainës. /tvklan.al

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs