Presidenti Xi Jinping viziton Moskën më 7 Maj Lideri kinez do të zhvillojë bisedime me homologun e tij rus, do të marrë pjesë në festimet e 80-vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik

Presidenti kinez Xi Jinping ka pranuar ftesën e homologut të tij rus Vladimir Putin dhe pritet të zhvillojë një vizitë zyrtare në Rusi nga 7 deri në 10 Maj. Si pjesë e vizitës së tij, Xi do të marrë pjesë gjithashtu në festimet që shënojnë 80-vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë Naziste në Luftën e Dytë Botërore. Në një deklaratë në Telegram, Kremlini sqaron se dy liderët do të zhvillojnë bisedime dy palëshe si dhe do të diskutohen çështjet aktuale të axhendës ndërkombëtare dhe rajonale. “Është planifikuar të nënshkruhen një numër dokumentesh dypalëshe ndërqeveritare”, thuhet ndër të tjeta. Në fillim të muajit të kaluar, Putin i tha Ministrit të Jashtëm kinez Wang Yi se Xi do të jetë i ftuari kryesor në festimet e 9 Majit që shënojnë 80-vjetorin e fitores në Luftën e Dytë Botërore. Disa udhëheqës të tjerë kombëtarë priten të marrin pjesë në festime, përfshirë presidentin e Brazilit dhe Serbisë, si dhe kryeministrin e Sllovakisë. Putini ka propozuar një armëpushim tre-ditor me Ukrainën gjatë festimeve të 9 Majit e quajtur ndryshe edhe si Dita e Fitores, një nga më të rëndësishmet në kalendarin rus. Që kur erdhi në pushtet në 1999, Putin e ka bërë 9 Majin një pjesë të rëndësishme të agjendës së tij politike, duke demostruar fuqinë ushtarake të Rusisë. Klan News