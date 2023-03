Presidentja e Tajvanin viziton SHBA-në

22:40 30/03/2023

Kina ka paralajmëruar se nëse liderja takohet me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve do të kundërpërgjigjet ashpër

Mes paralajmërimeve të shumta nga Kina për një kundërpërgjigje, presidentja e Tajvanit Tsai Ing-ëen mbërriti nëShtetet e Bashkuara. Mbeshtetesit e mirepriten me flamuj. Ajo ishte zotuar se nuk do të lejonte që presioni i jashtëm ta pengonte këtë vend ishull që të angazhohej me botën.

“Vendosmëria e Tajvanit do të forcohet. Tajvani është Tajvani i botës. Presioni i jashtëm nuk do të pengojë vendosmërinë tonë për të qenë të sigurt, as nuk do të dorëzohemi dhe as nuk do të provokojmë. Tajvani do të ecë me vendosmëri në rrugën e lirisë dhe demokracisë. Edhe pse kjo rrugë është e vështirë, Tajvani nuk është i vetëm.”

Tsai do të vizitojë edhe Guatemalan dhe Belizenë, dy nga vendet e pakta që e njohin Tajvanin në rrugë diplomatike. Ajo do të qëndrojë në Nju Jork deri të shtunën dhe do të vizitojë edhe Los Anxhelosin pas kthimit nga Amerika Qendrore.

Më herët, Pekini i beri thirrje presidentes tajvaneze se do të merrte një reagim të ashpër nëse takohej me Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin McCarthy.

Kina, e cila pretendon se Tajvani demokratik është pjesë e territorit të saj, ka paralajmëruar vazhdimisht zyrtarët amerikanë që të mos takohen me lideren e Tajvanit, në udhëtimin e saj të parë në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2019, duke e perceptuar këtë si mbështetje për dëshirën e ishullit për t’u konsideruar një vend i pavarur.Forcat e armatosura të Tajvanit thanë se po vëzhgojnë çdo lëvizje kineze, ndërkohë që zonja Tsai gjendet jashtë vendit.

Ambasada de facto e Tajvanit në Shtetet e Bashkuara konfirmoi se asnjë nga aktivitetet e saj nuk ishte i hapur për shtypin apo publikun gjatë ndalesës së saj atje. Tajvani ka vazhduar të humbasë gradualisht njohjen zyrtare nga më shumë vende. Hondurasi ndryshoi anë javën e kaluar, duke e ulur në 13 numrin e vendeve që kanë lidhje formale me Tajvanin.

