Presion evropian mbi Vuçiç

16:58 07/01/2024

Presidenti serb: “De facto” ose “de jure” BE po kërkon njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia

Bashkimi Evropian po kërkon me ngulm njohjen e Kosovës tha Vuçiç për televizionin Pink.

Duke folur per atë nëse qytetarët e Serbisë mund të pranojnë që shteti të futet në BE me kusht Kosovën Vuçiç tha se gjysma e qytetarëve në vendin e tij janë pro dhe gjysma tjetër kundër hyrjes në BE.

Ne mund ta gënjejmë veten se kemi pajtim për këtë çështje u tha bashkëpunëtorëve presidenti serb.

Që kur Kosova e ka shpallur pavarësinë më 17 Shkurt 2008, është njohur nga mbi 100 shtete.

Pavarësia e Kosovës njihet nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përjashtuar nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Në Kushtetutën serbe, Kosova vazhdon të konsiderohet pjesë e Serbisë.

Që nga viti 2011, BE-ja lehtëson dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky proces mbështetet nga Shtetet e Bashkuara.

Vitin e kaluar, palët arritën Marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe Aneksin për zbatimin e saj. Pavarësisht trysnisë ndërkombëtare që palët të zbatojnë marrëveshjen, blloku evropian ka thënë se ajo nuk po zbatohet.

Marrëveshja, prej 11 nenesh, mes tjerash parasheh edhe një nivel të vetëmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t’i zbatojnë, po ashtu, të gjitha marrëveshjet e mëhershme të dialogut.

Shtetet e Bashkuara kanë thënë vazhdimisht që dialogu për normalizimin e raporteve duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë.

