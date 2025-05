Skuadrat pjesëmarrëse në Giro d’Italia u prezantuan pasditen e së mërkurës në Sheshin Skënderbej. 184 çiklistë nga 23 ekipe do të nisin këtë edicion të 108 nga Shqipëria me 3 etapa me një total prej 338 kilometrash. Kjo do të jetë hera e 15 që Xhiro do të fillojë jashtë Italisë. Një nga më të mirët e këtij edicioni spanjolli Juan Ayuso tha për TV Klan se etapat shqiptare kalojnë edhe në terrene të vështirë.

“Etapa e dytë është e vështirë sipas meje dhe uroj që të largohem nga Shqipëria si i pari në klasifikim dhe kam ardhur këtu që të fitoj sëbashku me ekipin“, tha Juan Ayuso.

Fituesi i Giro D’Italia i vitit 2021, kolumbiani Egan Bernal tha se synon rezultat sëbashku me ekipin.

“Ndjehem mirë dhe jam i emocionuar në Giro d’Italia. Uroj që ta shijoj garën, të kemë këmbë të forta, të fitoj bashkë me ekipin duke dhënë më të mirën tonë“, tha Egan Bernal.

Giro d’Italia që do të nisë të premten do të qëndrojë në Shqipëri deri të dielën duke kaluar në Durrës, Tiranë e për të prekur edhe Riverën Shqiptare me ndalesë finale në Vlorë. Ky evenimet do të ketë mbi 3400 kilometra në 21 etapa që do të përfundojnë më 1 qershor në Romë. Favoriti kryesor mbetet slloveni Primoz Roglic fitues në 2023, ndërsa kampioni i vitit të kaluar slloveni tjetër Tadej Pogacar nuk do të marrë pjesë.

