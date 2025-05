Në sheshin Skënderbej këtë të Mërkurë, u bë prezantimi i ekipeve pjesëmarrëse në “Giro d’Italia 2025”, ku nisja do të bëhet me tre etapa në Shqipëri.

Etapa e parë do të zhvillohet në datën 9 Maj, nga qyteti i Durrësit. Me gjatësi 164 kilometër, çiklistët do të kalojnë në Kavajë, Rrogozhinë, Peqin, Mullet, Surrel për të hyrë deri në finishin në Tiranë në Sheshin “Nënë Tereza”.

Etapa e dytë e datës 10 Maj është kronometër, me gjatësi 13,7 kilometra. Ajo nis rreth orës 13:30 dhe përfundon pas orës 17:00 me nisje nga sheshi Skënderbej deri në Sheshin Nënë Tereza.

Në etapën e tretë më 11 Maj, çiklistët do të grumbullohen pas dreke në Lungomare në Vlorë, me startin e garës në rrugën Demokracia. Prej aty itinerari vijon drejt Kotës deri në Qeparo, me kthim nga Porto Palermo në Himarë, për të vijuar në Qafën e Llogarasë, drejt Orikumit deri sa të mbërrijnë përsëri në Vlorë.

Gazetari i TV Klan, Endrit Sauku ka dhënë detaje para prezantimit të ekipeve në sheshin Skënderbej. Sipas tij, favorit për të fituar çmimin e madh është slloveni Primoz Roglic.

“Po prezantohen ekipet pjesëmarrëse në Xhiron e 128-të të Italisë, e cila nis nga Shqipëria. Janë tre etapa në vendin tonë. Është një aktivitet i rëndësishëm, marrin pjesë 21 ekipe nga më të mirat në botë dhe mbi 180 çiklistë të cilët do të nisin garën e tyre për të fituar këtë trofe të lakmuar. Nisjen do e kenë nga Shqipëria.

Në dy vitet e fundit kanë qenë dy sllovenë që kanë fituar. Vitin e kaluar ishte Tadej Pgacar, i cili do të mungojë në këtë edicion. Do të bëjë pak pushim dhe nuk do të angazhohet me shumë gara.

Fituesi i vitit 2023, Primoz Roglic, shihet si favoriti kryesor i cili mund të arrijë suksesin e Giro d’Italia që do të nisë nga Shqipëria”, u shpreh Sauku.

Tre etapat në Shqipëri janë pjesë e 21 etapave të “Giro d’Italia 2025”, që përfundon më 25 Maj në Romë. /tvklan.al