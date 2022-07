Prezantohet strategjia e ardhshme e grupit OTP në Shqipëri

18:00 19/07/2022

Pas blerjes së Alpha Bank, synimi kryesor dominimi i tregut shqiptar

Me mbi 1400 degë ne rajon dhe 14 mijë ATM, OTP Bank zgjerohet në tregn shqiptar me blerjen e Alpha Bank. Gjatë një konference të mbajtur në Tiranë, drejtues të lartë të OTP Bank Hungari dhe përfaqësues të OTP Bank në Shqipëri prezanatuan straegjinë e ardhshme të grupit OTP në tregun bankar shqiptar.

Bledar Shella, drejtor i përgjithshëm i OTP Bank Albania: Në tre vitet e shkuara me ardhjen e OTP Grup në Shqipëri, banka OTP Bank Albania ka qenë shumë aktive duke rritur ndjeshëm aktivitetin e saj, sidomos tek kredidhënia dhe ka qenë një nga kredidhënësit më të mëdha në vend dhe duke rritur peshën e tregut . Kjo strategji do të vazhdojë në vitet në vijim, pavarësisht se me blerjen e Alpha Bank dhe bashkimin e dy bankave ne do jemi kredimarrësi i dytë ose i tretë më i madh në vend, përsëri ambicia jonë që të jemi kredimarrësi kryesor dhe të vazhdojmë të rritemi organikisht.

Pas procesit të shkrirjes, OTP Bank synon të jetë një nga bankat dominante në tregun shqiptar.

“Pas procesit të shkrirjes, synimi jonë është të mbulojmë të gjithë territorin e Shqipërisë, tashmë një pjesë të rëndëSishme ne e mbulojmë, por synojmë të kemi një mbulim edhe më të gjerë dhe të jemi një nga bankat dominante në treg dhe të mbulojmë të gjithë segmentin e klientelës. Strategjia jonë është e rritjes dhe ky bashkim nuk do të kontribuojë në optimizimin vetëm të burimeve tona,por në zgjerimin më tej të tyre.”

Grupi OTP po njeh zgjerim edhe në tregun bankar rajonal.

lazlo Wolf, Zv/Drejtor i Përgjithshëm: Divizioni i bankingut komercial OTP Bank në nivel grupi, i vetmi proces ku është nënshkruar edhe marrëveshja, është një bankë në Slloveni të cilës po i presim vetëm miratimet nga rregullatorët përkatës. Kjo ësHtë për momentin e cila ësHtë e ditur, ndërsa të tjera do të shohim në vijim.

Me blerjen e Alpha Bank, OTP Bank në Shqipëri tashmë mbulon mbi 300 mijë klinentë. Në fokus të veçantë është kreditimi i të gjithë segmenteve nga individët, bizneset e vogla, të mesme dhe ato të mëdha. OTP Bank është banka e 5 më e madhe në tregun shqiptar, dhe e 2 për dhënien e kredive.

