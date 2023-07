Prezantohet Vlora Marina, projekti transformues i turizmit në vend

20:01 04/07/2023

Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, si themeli i një trashëgimie, ishte vendi i përzgjedhur për të prezantuar projektin më ambicioz dhe transformues të turizmit dhe të të ardhmes në Shqipëri, Vlora Marina.

Një shkrirje harmonike e traditës me modernen nga zërat e polifonisë, tek prezantimi i marinës më të madhe në rajon, përcolli të gjitha ndjesitë e këtij projekti, që premton të jetë krenaria e Shqipërisë për risitë dhe zhvillimin që do të sjellë.

Në fjalën e mbajtur para të pranishmëve, menaxheri i projektit, Ervin Bacaj theksoi arsyet përse Vlora Marina është një projekt krejt unik.

“Ka aftësinë të parkojë mjete të përmasave të mëdha. 438 vende parkimi. Investimi në total kap një vlerë 350 milionë euro”.

Vlora Marina do të jetë një aset i çmuar që do t’i shërbejë qytetit, vendit, ekonomisë dhe së ardhmes ku sezonin e ardhshëm do të jetë gati të presë ankorimet e para.

“Pritet të gjenerojë 20 milionë euro të ardhura në vit”, tha Gerond Çela, bashkë investitor në projektin e Vlora Marina.

“E sigurt që këto 20 milionë do të jenë ekonomi në vit për qytetin. Ekonomia e qytetit do të marrë një bum shumë të rëndësishëm”, u shpreh Samir Mane, bashkë investitor në projektin e Vlora Marina.

E vendosur në një nga pozicionet më të favorshme të qytetit, Vlora Marina sjell për herë të parë në Shqipëri një zhvillim urban miks, krejt autentik.

Një Marinë të klasit botëror me 438 vende për ankorim gjatë gjithë vitit, apartamente premium me pamje ekskluzive nga deti, një rrjet të njohur të brandeve luksoze me 5 yje të hotelerisë, një shëtitore që sjell markat më të njohura tregtare dhe për herë të parë në Shqipëri do të vijnë brandet rezidencë.

Një koncept i ri i cili i shton një tjetër dimension ekskluzivitetit dhe sofistikimit projektit Vlora Marina.

