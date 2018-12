Prezantuesja e famshme italiane ndez skenën e “Dance With Me” (video)

Paola Perego është një nga prezantueset më të famshme të televizionit italian. Ajo sonte ka qenë e ftuar në finalen e “Dance With Me 5” në Tv Klan.

Disa muaj më parë, Paola Perego e konsideroi Aleketa Vejsiun si një nga prezantueset më të talentuara të televizioneve shqiptare, madje vlerësoi edhe emisionet e televizionit Klan.

Sonte në “DWM”, Paola na ka dhuruar emocione të veçanta. Ajo ka ndezur skenën e “Dance With Me 5” duke kërcyer me një nga balerinët e trupës së baletit të Tv Klan. /tvklan.al