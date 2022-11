Prifti nga SHBA rrëfen se ka filmuar një akt seksual me dy gra në altarin e kishës

10:45 23/11/2022

Një prift katolik ka rrëfyer se ka regjistruar një akt seksual me dy gra në altarin e një kishe.

Travis Clark, 39 vjeç, u deklarua fajtor për një akuzë të turpshme penale pasi kreu aktin “demonik” brenda vendit të adhurimit në Pearl River, SHBA.

Prifti u kap nga një kalimtar i rastit, i cili vuri re se dritat ishin ende të ndezura natën në kishën katolike të Shën Pjetrit dhe Palit.

Ai pa nga dritarja Clark-un gjysmë të zhveshur me dy gra në Shtator 2020. Zonjat, të quajtura Mindy Dixon dhe Melissa Cheng, ishin të veshura me korse dhe çizme me taka të larta gjatë aktit. Për këtë rast u thirr policia, ku gjetën një kamerë të montuar për të filmuar aktin seksual.

Ata gjithashtu zbuluan lodra seksi dhe ndriçim të skenës, raporton New York Post.

Policia konfirmoi edhe pse akti ishte konsensual, treshja u arrestua me akuza të turpshme sepse ishin në sy të publikut.

Modelja OnlyFans, Melissa Cheng krijoi një llogari GoFundMe sepse ishte shumë e shqetësuar për të punuar pasi u kap nga policia.

“Privatësia ime më shkelet dhe jam në telashe. Ndoshta njerëzit nuk duhet të përgjojnë dritaret dhe pastaj të ankohen për atë që shohin, veçanërisht gjatë natës, është qesharake. Jam shumë e tronditur, vazhdoj të kem makthe dhe sulme paniku dhe fjalë për fjalë nuk mund të punoj për asgjë. Ndihem e pushtuar nga ankthi nga kjo sprovë”, ka thënë Cheng.

Ajo shtoi në faqen e saj për mbledhjen e fondeve GoFundMe: Fakti që po ofendohem kështu është e tmerrshme. Unë e kuptoj që njerëzit mund të jenë të mërzitur nga kjo situatë, por kjo nuk e bën këtë sjellje të paligjshme apo kriminale në asnjë mënyrë.

Sipas Avokatit, Clark është dënuar me pezullim prej tre vjetësh me kusht të mbikëqyrur dhe një gjobë prej 1000 dollarësh.

Altari u dogj pas aktit seksual që treshja bëri, tha kryepeshkopi i New Orleans. Klarkut i është dashur t’i paguajë kishës një kompensim prej 8,000 Dollarësh. /tvklan.al