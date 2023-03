Primabalerina e Kievit mahnit Teatrin e Budapestit

Shpërndaje







13:04 25/03/2023

Ajo shpreson që të bëjë histori në skenat e Hungarisë

Pasi zbehen dritat në Teatrin e mrekullueshëm të Operës të Budapestit, balerina ukrainase Ganna Muromtseva vijon provat duke kërcyer si një mjellmë në rolin kryesor të baletit Sëan Lake të Çajkovskit.

Muromtseva ishte në kulmin e karrierës së saj në Operan Kombëtare të Ukrainës kur lufta rishkruan të gjitha planet e saj. 29-vjeçarja kërceu në skenat e Kievit për herë të fundit më 22 Shkurt 2022.

Më 3 Mars ajo ishte ulur në një tren me një shoqe, duke bërë udhëtimin rraskapitës 12-orësh në Ukrainën perëndimore, duke u ulur me radhë në një vend ku mund të gjendej mes mijëra refugjatëve që po largoheshin nga kryeqyteti ukrainas. Ajo gjeti një shofer për nënën dhe gjyshen e saj dhe i bindi ata të largoheshin nga Kievi mes bombardimeve.

“Ne e quajmë këtë ekuilibër luftë-jetë tani, nuk është më ekuilibër punë-jetë. Ishte e vështirë, tani po bëhet pak më e lehtë sepse unë duhet të punoj gjithmonë për shëndetin tim mendor. Gati 40 milionë njerëz janë me trauma tani. Ishte vërtet e vështirë. Unë mund të bëja punën time këtu, mund të punoja dhe tani është e njëjta gjë që do të jem plotësisht e fokusuar në studio deri në minutën e fundit. Por ndonjëherë kthehesha në shtëpi këtu dhe thjesht qaja me lot për atë që po përjetojmë”.

E gjithë familja e saj u takua në Lviv dhe udhëtuan për në Belgjikë, ku u mirëpritën nga një familje ku ajo kishte qëndruar .

“Kur u largova nga Kievi, as nuk llogarita se do të kërceja përsëri. I thashë mirupafshim karrierës time. Vendimi im ishte të paketoja çdo gjë edhe pse kjo ishte shumë e rëndë për mua. Kështu që nuk mora asgjë, më duhej të lija gjithçka”.

Ajo interpreton Mjellmën e Bardhë të pambrojtur, një rol emocionalisht dhe teknikisht shumë kërkues që Muromtseva kishte kërcyer për më shumë se pesë vjet në Ukrainë në Kiev, si dhe Kinë dhe Tokio më parë.

Por kërcimi i saj në Operën Shtetërore Hungareze është simbolike. Pas një viti përpjekjesh për të mbijetuar nga një ditë në tjetrën dhe duke e rindërtuar veten si kërcimtare fizikisht dhe mendërisht, ajo tani është kthyer në krye. Muromtseva magjepsi audiencën me performancën e saj pasionante, pothuajse hipnotike.

“Jam e lumtur të bëj sërish histori në skenë. Është një prodhim krejtësisht i ndryshëm në Budapest, për mua më duket sikur duhet të dëshmoj vërtet. Duhet të jesh shumë fleksibël. Unë një ditë të mund të kërcej përsëri në skenën e Kievit, por tani për tani kam një kontratë këtu. Vendimi im është të qëndroj këtu”.

Muromtseva u regjistrua si refugjate në Gjermani vitin e kaluar, ku iu ofruan gjithçka për t’u praktikuar, përpara se të kalonte në audicion ku fitoi punën në Operan Shtetërore Hungareze, e cila ka kërcimtarë ukrainas, rusë dhe bjellorusë në mesin e solistëve dhe ndërkombëtarëve.

Me luftën që vazhdon ende, ajo nuk ka plane të kthehet në Ukrainë. Kontrata e saj e punës është zgjatur edhe për një vit në Budapest.

Klan News