Primaret, Berisha: Për herë të parë, kandidatë që përfaqësojnë vullnetin e anëtarësisë së PD

22:54 30/01/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha thotë se procesi i primareve i zhvilluar këtë të diel nxori për herë të parë kandidatë që përfaqësojnë vullnetin e anëtarësisë së Partisë Demokratike. Në një reagim, Berisha thotë se ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm për PD, jo vetëm se respekton votën dhe vullnetin e lirë të anëtarësisë, por dhe i tregon kandidatit fitues se suksesi në politikë tani e tutje nuk do të matet me humorin apo marrëdhënien me kryetarin, por me shërbimin dhe marrëdhënien që ai do t’ju ofrojë demokratëve dhe qytetarëve.

“Kam kënaqësinë t’ju njoftoj se sapo ka përfunduar në të 6 bashkitë e vendit procesi i primareve duke nxjerrë kështu për herë të parë kandidatë që përfaqësojnë vullnetin e anëtarësisë së Partisë Demokratike dhe jo xhepin apo vullnetin e kryetarit të radhës. Ky proces është një zhvillim shumë i rëndësishëm për PD, jo vetëm se respekton votën dhe vullnetin e lirë të anëtarësisë, por dhe i tregon kandidatit fitues se suksesi në politikë tani e tutje nuk do të matet me humorin apo marrëdhënien me kryetarin, por me shërbimin dhe marrëdhënien që ai do t’ju ofrojë demokratëve dhe qytetarëve. Votimi i sotëm na ndan përfundimisht nga praktikat korruptive e klienteliste të Lulzim Bravës për përcaktimin e kandidatëve. Ky votim na ndan nga pazaret dhe na afron me demokratët, qytetarët dhe me vete fitoren! “, thotë Berisha.

“Nuk mund të ketë fitore pa një aleancë të gjerë me demokratët e qytetarët dhe nuk mund të ketë një aleancë me ta nëse, nuk dëgjon zërin e tyre. Sot demokratët votuan të lirë dhe vendosen! Unë falenderoj nga zemra të gjithë kandidatët që morën pjesë duke i dhënë dinjitet kësaj gare. Falenderoj mijëra demokrate që u drejtuan kutive të votimit duke i dhënë legjitimitet fituesit! Uroj përzemërsisht fituesit e primareve të sotme dhe u kërkoj atyre të bashkëpunojnë përulësisht me kandidatët e tjerë, me demokratët dhe gjithë qytetarët, për të zgjeruar dhe forcuar potecialin e tyre në përballjen me kundërshtarët tanë në zgjedhjet e 6 Marsit. Vetëm të bashkuar do të mund të risjellim shpresën dhe fitoren”, shprehet ai më tej./tvklan.al