“Detyrim për qytetin që kam dhënë jetën, pavarësisht se sot jam gjallë”, Merkoçi tregon pse kandidon në primaret e PD-së

21:55 01/12/2022

Kandidati për primaret e Partisë Demokratike, Fatmir Merkoçi kanë dhënë arsyet e kandidaimit të tij për kryetar të Bashkisë së Tiranës në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Gjatë fjalës së tij, Merkoçi ka thënë se i ka hyrë garës për primaret në PD për t’i dhënë një fytyrë të re politikës shqiptare dhe për të qenë kjo ka qenë “një detyrim karshi qytetit” për të cilin kandidati Merkoçi thotë se ka “dhënë gjithçka, edhe jetën”.

Fatmir Merkoçi: Në 32 vjet nuk kam asnjëlloj funksioni politik dhe shtetëror. Më vlerësuan vlerat dhe kontributet e mia dega Numër 9 dhe pse s’jam banor i saj dhe e vlerësova këtë vlerësim që më bënë dhe u futa për t’u kandiduar, për t’i dhënë një fytyrë të re politikës shqiptare, PD-së dhe për të qenë detyrim karshi qytetit ku unë kam dhënë gjithçka, kam dhënë edhe jetën, pavarësisht se jam sot gjallë. E ndjeva si një detyrim të padiskutueshëm dhe me besim absolut që unë luftën e kam me Ramën dhe kjo është beteja e parë që unë do të fitoj karshi Ramës./tvklan.al