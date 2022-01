Primaret në Durrës, Komisioni i Rithemelimit: Koha kur vendoste Basha me pazare okulte ka marrë fund

23:46 31/01/2022

“Po ju them një gjë, nuk ka asnjë primare. Primaret janë me debat. Ka një proces i cili është jo vetëm i kontestuar, por pashë mediat se si kishin vendosur kamerat 8 orë përpara ambienteve ku zhvilloheshin votimet në Durrës dhe një më një e kishin numëruar që aty më pak se 600 njerëz ndërkohë që Komisioni i Rithemelimit thotë që kanë votuar 1500”.

Kështu u shpreh deputeti Ervin Salianji gjatë emisionit “Opinion” këtë të hënë në lidhje me procesin e Primareve, nga ku dolën edhe 6 kandidatët e Komisionit të Rithemelimit për zgjedhjet e pjesshme vendore.

Por pas kësaj ka reaguar vetë Komisioni i Rithemelimit që nëpërmjet një deklarate thotë se votimet e primareve thyen modelin e përcaktimit të kandidatëve nga kryetari i partisë.

Komisioni i Rithemelimit hedh poshtë pretendimet se në Durrës nuk kanë votuar 1546 anëtarë. “Qytetarët dhe mediat që nuk paguhen nga Basha ishin dëshmitarë të një procesi demokratik, të lirë e të hapur”, thuhet në deklaratë.

DEKLARATA:

Përgënjeshtrim për një gënjeshtar në hall

30 Janari 2022 është një datë me rëndësi historike për Partinë Demokratike. Votimet primare thyen përfundimisht modelin e caktimit të kandidatëve nga kryetari. Nga 30 janari 2022, kandidatët e Partisë Demokratike që përfaqësojnë demokratët zgjidhen me votë të fshehtë nga anëtarësia. Koha kur Lulzim Basha vendoste me pazare okulte e kandidatë që i sillte surprizë në momentin e fundit në Durrës, ka marrë fund!

Lulzim Basha dhe altoparlantët rreth tij nuk mund të fyejnë demokratët durrsakë që dolën e votuan në votimet primare me pretendime dhe montazhe filmimesh të pjesshme se gjoja nuk kanë votuar 1546 anëtarë. Për një gënjeshtar kronik kjo gënjeshtër e paskrupull është normale.

Qytetarët dhe mediat qe nuk paguhen nga Basha ishin dëshmitarë të një procesi demokratik, të lirë e të hapur. Si në 30 qershor 2019 kur nuk guxoi të hynte në zgjedhje dhe arritja më e madhe ishte filmimi fshehurazi ndërkohë që demokratët kërkonin përballje në kutitë e votimit, Lulzim Vula sajon lajme me filmime të montuara. Votimet e djeshme ishin vite dritë larg atyre për votimin për kryetar në qershor 2021, që u zhvilluan nga drejtuesit e caktuar nga Basha në zyrat e PD dhe jo ne ambiente publike si kurrë më parë, me qëllim vetë manipulimin e tyre.

Demokratët Demokratët durrsakë i kthyen kusurin Lulzim Bravës për gazin lotsjellës dhe dhunën policore që ai dhe përfaqësuesit e tij nga Durrësi porositën dhe ushtruan mbi demokratët durrsakë e nga gjithe Shqipëria. Pjesëmarrja masive e demokratëve në primaret e datës 30 janar dhe referendumin e datës 18 dhjetor 2021 e tërbon atë dhe ata që e siguruan se në Durrës nuk mund të kishte më shumë se 300 votues.

Sa herë të votohet, Lulzim Basha do të marrin të njëjtën përgjigje. Tashmë demokratët durrsakë nuk kanë më kohë të merren me Bashën, por do futen në betejë që Durrësin t’ia kthejnë durrsakëve duke ia hequr nga kthetrat Partisë Socialiste./tvklan.al