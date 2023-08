“Primaret” në Kukës, Emri Vata do të jetë kandidati i Berishës për 24 Shtatorin

19:38 27/08/2023

Partia Demokratike ka zhvilluar ditën e sotme zgjedhjet e primareve për kandidatin për kryetar bashkie në Kukës.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci bën të ditur se kandidati Emri Vata do të jetë kandidati i Berishës për zgjedhjet e 24 Shtatorit.

Gara brenda demokratëve u zhvillua mes Ardian Elezit, Emri Vata, Gëzim Shehut dhe Ylber Zenelit.

Në krah të Klevis Balliut, kandidati i zgjedhur nga primaret Emri Vata shprehet se qytetarët do kenë edhe mbështetjen e elektoratit gri të Kukësit.

“Patjetër që mbështetja e gjithë spektrit të djathtë do të jetë, por ne ju sigurojmë se do keni edhe mbështetjen e zonës gri të Kukësit, për atë çfarë ka ndodhur në Kukës dhe për të ndryshuar historinë.”

Gjithashtu zgjedhja e kandidatit Emri Vata për zgjedhjet e 24 Shtatorit u njoftua edhe nga “Rithemelimi” përmes një njoftimi.

Njoftimi i plotë:

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike ndoqi sot, e diel, 27 gusht 2023, Primaret në PD Kukës per te zgjedhur kandidatin per zgjedhjet e pjesshme per Bashkine Kukes.

Kandidatë në Primare ishin:

1- Ardian Sokol Elezi

2- Emri Haxhi Vata

3- Gëzim Beqir Shehu

4- Uran Rakip Cengu

5- Ylber Haxhi Zeneli

Procesi u hap në orën 8.00 dhe u mbyll në orën 18.00.

Pas numerimit të fletëve të votimit, sipas procesverbalit zyrtar të mbërritur nga Komisioni i Votimit dhe Numurimit, fitues u shpall: z. Emri Vata.

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale falenderon të gjithë anëtarët që u bënë pjesë e procesit të votimit për zgjedhjen e Kandidatit në zgjedhjet e parakohshme të Bashkisë Kukës.

