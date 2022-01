Primaret në PD, Komisioni i Rithemelimit: Procesi i votimit vijon normalisht, sa është pjesëmarrja

11:36 30/01/2022

Sot zhvillohen primaret nga Komisioni i Rithemelimit nga ku do të dalin kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e 6 Marsit në 6 bashkitë e vendit. Anëtarët demokratë votojnë me votim të fshehtë në Lushnje, Shkodër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë e Dibër.

Komisioni për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale njoftoi se procesi në të 6 degët ku po zhvillohen votimet për primaret po ecën normalisht. Ata konstatojnë interesim shumë të madh të demokratëve për të zgjedhur kandidaturën që do t’i përfaqësojë ata në zgjedhjet vendore.

Pjesëmarrja deri në orën 10:30 është si më poshtë vijon:

Dega Dibër: 220

Dega Durrës: 340

Dega Vorë: 120

Dega Rogozhinë: 110

Dega Lushnjë: 160

Komisioni njoftoi se për shkak të fluksit shumë të madh të votuesve në Qendrën e Votimit në Qytet Shkodër, pjesëmarrjen e kësaj dege do ta njoftojë në një kohë më të vonë.

“Komisioni fton çdo anëtar të PD-së në 6 degët ku po zhvillohet procesi i votimit për Primare, të ushtrojë të drejtën e votës për të zgjedhur përfaqësuesin e tyre në garën për kryetar bashkie. Primaret, si ushtrim I demokracisë së drejtpërdrejtë e kalojnë vendimmarrjen te anëtarësia”, thuhet në deklaratë.

Bashkia Shkodër – Shkodra ka numrin më të lartë të kandidatëve për primaret. Në votim këtë të dielë janë plot 6 emra dhe konkretisht Alfred Koçobashi, Arben Maliqi, Astrit Bushati, Bardh Spahia, Irena Shestani Shala dhe Irma Kopliku Alushi. Gazetarja Emi Kalaja ka bërë të ditur se votimi në këtë bashki po kryhet në 3 qendra votimi: në Pallatin e Sportit, në Bërdicë dhe në Rrethina. Në këtë bashki kanë të drejtë vote rreth 7 mijë anëtarë të PD.

Bashkia Durrës – Në Durrës gara zhvillohet mes Ardian Mukës dhe Silvja Gjepalit. Gazetarja Enkeleda Arapi tha se procesi i votimi është i rregullt dhe deri më tani nuk paraqiten problematika. Në Durrës janë rreth 2 mijë anëtarë që pritet të votojnë gjatë ditës së sotme.

Bashkia Lushnje - Për Bashkinë e Lushnjës garojnë Arben Zaimi, Elton Bano, Eurion Iljazi dhe Indrit Qerimi. Gazetarja Anila Sefa ka raportuar se në listën e PD janë 2848 anëtarë me të drejtë vote. Atje ka nisur votimi që po kryhet në selinë qendrore të PD-së Dega Lushnje. Komisioni i votimit është i përbërë nga 5 anëtarë ka raportuar gazetarja.

Bashkia Dibër - Për Bashkinë e Dibrës kandidojnë 3 emra; Behar Dema, Dafina Muda, dhe Premtim Kryemadhi. Në këtë bashki kanë nisur votimet dhe të drejtë vote kanë 1150 anëtarë të PD-së.

Bashkia Vorë - Ndërkohë në Vorë anëtarët e PD do të zgjedhin mes emrave të Luan Beta dhe Lulzim Vrana. Gazetarja Klesiana Omeri ka raportuar se të drejtë vote në këtë bashki kanë rreth 1400 anëtarë të PD-së.

Bashkia Rrogozhinë - Në Rrogozhinë garojnë 5 kandidatë; Eqerem Deliu, Hajrulla Tafa, Hekuran Xhani, Sokol Gosa dhe Vladimir Manushi./tvklan.al