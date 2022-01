Primaret, objektivat e kandidatëve

21:40 31/01/2022

“Beteja jonë me qeverinë, do të rrisim shërbimet e bashkive ndaj qytetarëve”

Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit të PD përzgjodhi zyrtarisht përmes primareve 6 kandidatët për kryetar bashkie që do të garojnë në zgjedhjet e 6 marsit. Të bindur për fitore, për “Klan News” kandidatët të cilët iu larguan profesioneve e tyre për t’iu bashkuar PD, tregojnë se çfarë do të sillnin ndryshe për qytetet që do të garojnë.

Mes 6 kandidatëve, ka dhe nga ata cilët ende nuk e kanë një plan të detajuar se si do të punojnë për qytetin nëse zgjidhen në krye të tij. Në një kohë kur Lulzim Basha pritet të paraqesë alternativat e tij, kandidatët e Sali Berishës e kanë të qartë se me kë e kanë betejën.

6 kandidatët që u zgjodhën nga anëtarët e PD për t’i përfaqësuar në zgjedhjet e 6 marsit vijnë nga fusha të ndryshme si mjekësia, arsimi, inxhinier apo dhe ekonomistë.

Klan News