Princ Harry shokon sërish: Kam konsumuar kokainë, gjatë shërbimit në Afganistan vrava 25 njerëz

18:24 05/01/2023

Rrëfimet e bujshme të Princ Harry nuk kanë të ndalur.

Në librin e tij më të ri “Spare”, Harry tregon se ka vrarë 25 persona gjatë kohës që shërbente në Afganistan. Në “Spare” ai shkruan: Në kushte lufte, shpesh qëllon pa dallim. E di shumë mirë sa kam vrarë nga pala armike dhe nuk kisha frikë nga shifra. Gjëja kryesore që më mësuan Forcat e Armatosura është të jap llogari për veprimet e mia. Numri im, 25. Nuk më jep kënaqësi por as më vjen turp ta pranoj. Natyrisht, do të kisha preferuar të mos e kisha atë figurë në shërbimin tim ushtarak apo të ngulitur në kokë, do doja një botë pa talebanët, një botë pa luftë.

Princ Harry ka pranuar po ashtu se kur ishte adoleshent ka konsumuar kokainë.

Në faqet 112 dhe 113 të librit ai shkruan: Sigurisht që në atë kohë kisha marrë kokainë, në shtëpinë e dikujt tjetër, në fundjavë. Nuk ishte shumë argëtuese dhe nuk më bëri më të lumtur por ndihesha ndryshe, dhe ky ishte qëllimi im kryesor. Të ndihesha ndryshe. Të jem ndryshe. Isha një 17 vjeçar i gatshëm të provoja gjithçka që do ndryshonte atë rendin mbretëror. Të paktën po përpiqesha ta bindja veten se po dilja jashtë rregullave strikte.

Në rrëfimet e tij nuk ka munguar as vdekja e nënës së tij Princeshë Dajana në aksident me makinë. Ai hedh dyshime të forta se nuk bëhet fjalë për një aksident dhe se për këtë autoritetet duhet të hetonin deri në zbardhjen e së vërtetës./tvklan.al