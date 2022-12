Princ Harry ‘sulmon’ sërish familjen mbretërore

00:09 13/12/2022

38-vjeçari: Ata gënjejnë për të mbrojtur vëllain tim

Është publikuar traileri i ri për episodet e radhës të dokumentarit të Netflix me titull “Harry dhe Meghan” ku çifti vazhdon të zbulojë detaje tronditëse.

Në trailerin e ri Princ Harry ka vënë në shënjestër vëllain e tij Princin Uilliam dhe ka folur për keqtrajtimin që përjetuan nga familja mbretërore. “Ata ishin të lumtur që gënjyen për të mbrojtur vëllain tim, ata kurrë nuk ishin të gatshëm të thonin të vërtetën për të na mbrojtur ne”, tha ai. “Pyes veten se çfarë do të kishte ndodhur me ne nëse nuk do të ishim larguar, ” thekson më tej Harry.

Traileri zgjat 90 sekonda dhe fokusohet në vendimin e çiftit për t’u larguar nga familja mbretërore: Gjithmonë e kam ndjerë se ishte një luftë për të cilën ia vlente të luftosh , thekson Princ Harry.

Në tre episodet e para të dokumentarit u trajtua edhe marrëdhënia e çiftit me median, ku Meghan Markle akuzoi shtypin se po përpiqej ta shkatërronte atë.

Klan News