Princesha e Holandës ‘shënjestër’ e kriminelëve, lë studimet

23:20 14/10/2022

Amalia është transferuar në pallatin mbretëror dhe do të ndjekë leksionet nga shtëpia

Princesha holandeze e kurorës Amalia është nën siguri të shtuar për shkak të shqetësimit se ajo mund të jetë në shënjestër të kriminelëve.

Lajmin e ka bërë të ditur agjencia holandeze e lajmeve ANP, e cila citon prindërit e saj.

“Ajo vështirë se mund të largohet nga shtëpia,” mësohet të ketë thënë mbretëresha Maxima gjatë një vizite shtetërore në Suedi me bashkëshortin e saj Mbretin Ëillem-Alexander.

18-vjeçarja, trashëgimtare e fronit holandez, filloi studimet në Universitetin e Amsterdamit muajin e kaluar dhe ishte zhvendosur në një apartament në kryeqytet, por çifti mbretëror tani tha se shqetësimet për sigurinë e saj e kanë detyruar atë të kthehej në pallatin mbretëror.

Kohët e fundit, media holandeze raportoi se Amalia ishte bërë objektiv i krimit të organizuar.

Edhe pse familja mbretërore nuk u prononcua në atë kohë, mediat ndërkombëtare tregonin për organizatën famëkeqe mafioze “Mocro Maffia” e cila kishte planifikuar rrëmbimin e saj.

Amalia kishte ëndërruar aq shumë për një jetë studentore normale dhe kishte marrë me qira një apartament të vogël në Amsterdam që ajo ndante me disa studentë të tjerë . Princesha Amalia filloi studimet e saj në politikë dhe ekonomi muajin e kaluar por tani do të duhet të ndjekë leksionet nga shtëpia.

