Princi William viziton Dubain

13:32 10/02/2022

Princi William, i dyti në radhën e fronit britanik, nisi një vizitë në Emiratet e Bashkuara Arabe në një kohë kur ish-protektorati britanik është përballur me një varg të paprecedentë, por kryesisht të penguar sulmesh me raketa dhe dronë.

Pallati Kensington tha se ishte vizita e parë zyrtare e Dukës së Kembrixhit në Emiratet e Bashkuara Arabe. Vizita, me kërkesë të zyrës së jashtme të Britanisë, vjen pasi ajo po kërkon të thellojë lidhjet tregtare me shtetet e pasura Arabe të Gjirit, si pjesë e strategjisë së saj pas Brexit.

William do të vizitojë panairin botëror “Expo 2022” që organizohet nga Dubai dhe gjithashtu do të promovojë çmimin e tij mjedisor, The Earthshot Prize, dhe do të nxjerrë në pah fushatën :United for Wildlife” e cila kundërshton tregtinë e paligjshme të kafshëve të egra.

“I ngazëllyer që po mbërrij në Dubai për të festuar Mbretërinë e Bashkuar në @DubaiExpo dhe për të diskutuar çështjen jetike të punës së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe partnerët ndërkombëtarë për të arritur një botë më të qëndrueshme”, shkroi Princi Ëilliam në Twitter.

