“Prindërit kërkojnë t’i bëjnë fëmijët boksierë”, profesori Renato Kurti shpjegon arsyet

13:04 10/02/2023

Studioja e emisionit “Shije Shtëpie” në Tv Klan “u pushtua” këtë të premte nga sportistët e vegjël të cilët merren me boks. Së bashku me ta ishte edhe profesori i tyre i boksit, i cili ka rrëfyer se kohët e fundit prindërit nuk e shikojnë më boksin si sport për të mbajtur fëmijët të zënë, por si një profesion për të ardhmen.

Agida Koçi: Është një sport për të angazhuar fëmijën e tyre, për të hequr pak më ashumë nga rrjetet sociale, për t’u marrë me diçka, apo e shikojnësi profesion të fëmijës?

Renato Kurti: Më përpara i sillnin fëmijët e thoshin “aman ma mbaj të angazhuar” kurse tani pas pandemisë, pas asaj mbyllje që patën që ndejtën nëpër shtëpi shumë, kërkojnë t’i bëjnë boksierë.

Katerina Trungu: Pse domosdoshmërisht boksierë?

Renato Kurti: Rrit aftësitë reaguese, unë kam 10 vite që punoj me moshat nën 18, kam pasur masivizim shumë të madh në palestër, kam marrë 3 kampionate me të rinj. Unë e quaj veten të sukseshëm. Jam munduar të zhvilloj nfëmijët dhe kam marrëdhënie të mira me komunitetin, me prindërit, me fëmijët me të gjithë. Pasiviteti është problem i madh te fëmijët./tvklan.al