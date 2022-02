Prishjet e banesave tek “5 Maji”, Rama: Trajtim solidar për ata që kanë shtëpinë pa dokumente

11:11 10/02/2022

Kryeministri Edi Rama u takua me një përfaqësi të banorërve të “5 Majit”, shtëpitë e të cilëve janë prishur si pasojë e projekteve në këtë zonë. Kreu i qeverisë tha pas takimit se të gjithë banorët do të marrin trajtim të dinjitetshëm, njerëzor e solidar, njësoj si personat që humbën shtëpitë nga tërmeti. Kreu i qeverisë tregoi edhe se çfarë do të bëhet me banorët që shtëpitë i kanë pa leje.

“Patëm një bisedë intensive dhe faktikisht unë kam sqaruar atë që ka qenë e vërteta qysh ditën e parë, por që sigurisht, e vërteta këtu i ka të vështira rrugët sepse gjatë rrugës ka shumë kthesa dhe devijime të qëllimshme që bëhet edhe me ndihmën e kanaleve mediatike. Për të gjithë banorët qoftë të zonës “5 Maj”, qoftë të zonës së Unazës të cilët janë të ndarë në dy kategori do të ketë një trajtim të dinjitetshëm, njerëzor, solidar, njësoj siç u bë me ata që humbën shtëpitë nga tërmeti. Për ata që janë me certifikata pronësie s’kemi çfarë diskutojmë dhe për ta zgjedhja është e qartë, ose dëmshpërblim financiar, ose dëmpshërblim me këmbim. Për ata që janë pa letra fare si rasti i nënës këtu, qasja është solidare, nuk është nxjerrja në qiell të hapur. Unë ia shpjegova të gjithë procedurat. Që në Qershor të vitit të kaluar kanë marrë njoftimin. Sipas projektit shtëpia do prishet, por familja do të marrë shtëpi njësoj si ata të rindërtimit pas tërmetit. Dhe deri në marrjen e shtëpisë, do të trajtohen me bonus qiraje. Banorët do të ulen, do t’i shikojnë letrat, do firmosin dhe me dokumentin në dorë dhe këto marrëveshje do të regjistrohen në kadastër si detyrim i shtetit ndaj këtyre banorëve Ky është qëndrimi ynë. Nëse kërkoni dhe gjeni hajdeni na tregoni nëse ka diçka të ngjashme. Ne kemi ndjekur këtë politikë. Kjo është politika jonë dhe këtë do të ndjekim. Kur futën xhagajdurët në mes dhe politik në mes gjërat bëhen çorap”, tha Rama.

Ndërkohë nënë Liza, e cila ka qenë e pranishme gjatë takimit me Ramën tha se nuk është firmosur asnjë kontratë dhe se nuk i beson fjalëve të kreut të qeverisë.

“Unë i kam bërë me lekët e mia, nuk ma bëri shteti. Do merrni thotë. Nuk besoj mër gjë. I merr era, 50 këtu, e 1 ne. Asnjë kontratë nuk ka ardhur. Kontratën e firmos kur të marr kontratën prej bashkisë”, u shpreh ajo./tvklan.al