Prishtina barazoi në përballjen e parë të Europa League e luajtur të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri”. Ndeshja e turit paraeliminator me Sent Zhozef të Gjibraltarit u mbyll me rezultatin 1 – 1.

Dallku realizoi me penallti në minutën e 28’, por avantazhi zgjati pak. Miqtë barazuan me Huanfri. Ndeshja e kthimit do të luhet të martën në ‘Viktoria Stadium’.

Tv Klan