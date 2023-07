Prishtinë, hapësirat urbane kthehen në vepra arti

20:20 30/07/2023

Më shumë se 100 artistë po transformojnë hapësirat publike

Fasadat e pajeta dhe ngjyrë gri të Prishtinës po kthehen në vepra arti, duke i bërë hapësirat publike më tërheqëse. Më shumë se 100 artistë nga 28 vende të ndryshme të botës patën mundësinë të njihen me kryeqytetin e Kosovës dhe me punimet e tyre murale lanë gjurmë në hapësirat urbane të qytetit.

“Kur sheh betonin, të jep përshtypjen se qyteti është ende në ndërtim e sipër. Kjo nuk është e mirë dhe nuk reflekton pozitivisht për asnjë qytetar. Duket keq për të huajt, për turistët. Kur artistët shohin këto lokacione, ata thuaj: ‘dreqin, ky është vendi më i mirë për të pikturuar këtu’ sepse ka shumë hapësirë. Ky është qëllimi ynë. Ne nuk duam të lëmë një mur të gjatë dy kilometra në mes të sheshit (të zhveshur), një mur betoni që të jep përshtypjen se është ende në ndërtim, kur në realitet është ndërtuar shumë kohë më parë”.

Artistët besojnë se këto murale nuk do të tërheqin vetëm vendasit por edhe turistët e huaj.

“Është diçka e këndshme për syrin dhe do të ketë impakt pozitiv për turizmin”.

Kjo nismë është pjesë e festivalit Meeting of Styles Kosova e organizuar nga organizata jofitimprurëse me po të njëjtin emër e cila u krijua në mesin e viteve ’90 në Gjermani. Pas përfundimit të luftës në vitin 1999, në Kosovë ka patur një bum në ndërtim, megjithëse qeveria ka bërë me dije se më shumë se 70% e të gjitha apartamenteve dhe shtëpive janë ndërtuar pa leje. Kjo është arsyeja pse kanë mbetur pak hapësira për përdorim publik dhe ka shumë ndërtesa.

