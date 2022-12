Pritja e mundimshme për identifikimin e viktimave të luftës në Ukrainë

10:56 19/12/2022

Oleh Podorozhnyy, patolog në Byronë e Ekspertizës Ligjore në Kharkiv e çon rrugën nëpër korridret me ndriçim të dobët, duke kaluar dritaret e mbuluara me thaës rëre dhe sapo dera e rëndë prej metali hapet, “era” e vdekjes vjen me shpejtësi.

Të grumbulluara brenda në thasë të bardhë janë eshtrat e civilëve të vrarë kur qyteti i Izyum u pushtua nga trupat ruse. Shumë prej tyre kanë vdekur prej muajsh.

Çantat e trupit janë të shënuara me numra dhe detajet më të gjera, të skalitura me stilolaps të zi. Javë pas çlirimit të Izyumit, eshtrat e 146 personave të gjetur atje ende nuk janë identifikuar.

Ata janë atje sepse morgu kryesor është i mbushur me më shumë trupa të paidentifikuar nga sulmet me raketa ruse dhe varrezat masive në të gjithë rajonin e Kharkiv.

“Numri i trupave që kemi tani është vërtet i lartë. Ata të gjithë mbeten këtu ndërsa bëhen testet e ADN-së”, shpjegon Oleh, patologu në Byronë e Ekspertizës Ligjore në Kharkiv.

Tani ekziston një gjenerator, por mbajtja e kontejnerit të freskët gjatë ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike të shkaktuara nga sulmet ruse në infrastrukturën energjetike të Ukrainës është sfiduese./tvklan.al