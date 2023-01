Pro Business – 2 projektet e mëdha të porteve në Durrës – 16 Janar 2023

19:01 16/01/2023

” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Emisioni Pro Business në Televizionin Kombëtar Klan Plus është fokusuar tek dy pojektet e mëdha të Porteve në Durrës, Durrës Yachts & Marina dhe Porti I Ri tregtar në Porto Romano.

I ftuar në studio me gazetaren Oljana Maloku ishte Drejtori I Autoritetit Portual Durrës Z. Pirro Vengu I ilu undal gjerësisht tek të dhënat e cdo projekti, mënyrën e finacimit dhe nisjen e investimeve.

Porti I ri tregtar në Porto Romano parashikohet të ketë hapsira më të mëdha dhe të ofrojë facilitate moderne.

“Ajo që synon qeveria shqiptare të ndërtojë në Porto Romano është të ndërtojë facilitete moderne mbi thellësi shumë herë më të madhe se ajo qe kemi në portin e Durrësit për të akomoduar anije më të mëdha, ngarkesa më komplekse, duke u përqendruar kryesisht zemra e aktivitetit ekonomik në portet evropiane, që janë kontejnerët. Faza e parë e zhvillimit në Porto Romano do të zgjasë 3 vite dhe do ketë një vlerë investimi rreth 390 milionë euro. Do të sigurojë një basen të ri, një kanal hyrës të ri, kalada të reja portuale për kontejnerët dhe terminal të re kontejnerësh bashkë me ndërlidhjen me hekurudhën dhe rrugën.”-shprehet Vengu.

Një komponent i rëndësishëm i Porto Romanos dhe pjesë përbërëse e investimit janë dhe dy terminalet logjistike, portet e thata të ashtuquajtura në strugë dhe Prishtinë. Janë dy komponent shumë të rëndësishëm që e bëjnë edhe më të dobishëm këtë investim në Porto Romano. “- thote Z.Pirro Vengu.

Në pjesën e dytë u diksutua për Durrës Yachts & Marina një projekt që sipas Z. Vengu Shteti Shqiptar ka vetëm përfitime dhe nuk nxjerr asnjë qindarkë nga arka e buxhetit.

Në këtë projekt të Portit Turistik Shteti Shqiptar zotëron 33 përqind të aksioneve ndërsa pjesa tjetër nga investitori privat Mohamed Alabbar.

Ligji I kaluar në parlament për këtë vepër tashmë ka hyrë në fuqi dhe sipas Drejtorit të Autoritetit Portual në muajt në vijim pritet të nisin edhe procedurat për fillimin e punimeve në terren.

z. Vengu ka sqaruar edhe hapjen e “SALES CENTER” dhe kohën totale që duhet për ndërtimin e këtij investimi strategjik që shkon në afro 20 vite.

Ju ftojmë të ndiqni për më tepër emisionin e plotë!

Intervistë me Z.Pirro Vengu Drejtor I Autoritetit Portual Durrës

