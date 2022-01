Pro Business – Borxhet e bashkisë – 3 Janar 2022

23:10 03/01/2022

Borxhet e bashkive kanë qenë në fokus të emisionit të parë “Pro Business “për vitin 2022. Në studio

me gazetaren Oljana Maloku ishte Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive Z. Agron Haxhimli I cili

tha se në dhjetor Borxhi real i bashkive numërohej në 6.8 miliardë lekë për të 61 bashkitë e

Shqipërisë, por krahasuar me vitin 2014 ka pësuar një ulje me 55% pasi ka qenë 11.8 miliardë lekë.

“Pra, në këto 5-6 vite bashkitë kanë ndërtuar një plan për t’i shlyer këto detyrime të cilat në të

vërtetë janë gangrenë për zhvillimin ekonomik rural. Borxhi që sot kanë bashkitë është i barabartë

me 0.026% të GDP-së kombëtare. Pra, borxhi lokal është shumë i vështirë dhe i fortë për bashkitë,

por në krahasim me borxhin e qeverisë është i papërfillshëm fare.”- tha Z.Haxhimali.



Drejtori Ekzekutiv I Shoqatës së Bashkive është ndalur edhe tek shkaqet e borxhit të akumuluar.

Sipas Haxhimalit ato vijnë për investimet kapitale që janë realizuar nëpër bashki por nuk janë shlyer,

detyrimet për shërbime publike, detyrimet nga vendimet e gjykatave për të cilët gjykata ka

penalizuar bashkitë, për shërbime, kontrata të ndryshme por edhe për largimet nga puna.

Sipas Haxhimalit situate është shqetësuese pasi në fund janë qytetarët të cilët në finale e paguajnë

këtë borxh dhe dy janë zgjidhjet, ose të ulin shpenzimet e tepërta dhe të shlyejnë borxhin, ose të

kalojnë në rrugë të tjera, të rrisin taksat dhe tarifat.



Intervistë me Z. Agron Haxhimli Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës Shqiptare të Bashkive