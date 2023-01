Pro Business – Emisioni 23 Janar 2023

19:01 23/01/2023

” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Në studio: Enton Duro, Donjaldo Hoxha

Inflacioni, pritshmërite për në vijim

Inflacioni dhe impakti tek qytetarët ka qënë në fokus të pjesë së parë të emisionit Pro Business në Tv Kombëtar Klan Plus drejtuar nga gazetarja Oljana Maloku. Eksperti I ekonomisë Z. Enton Duro tha se afërsisht niveli I inflacionit për vitin që shkoi ishte 6.7% cka tregon pra nivelin e rritjes së cmimeve.

Tek familjet me të ardhura më të ulta sigurisht inflacioni ka ndikuar më shumë negativisht. Gjithesesi parashikimet e ekspertëve janë për një trajektore ulëse të inflacionit gjatë këtij viti.

“ Ka familjarë që kanë të ardhura të ulëta, ne jemi shoqëri që kemi nivel të lartë të varfërisë, dhe në këtë kuptim edhe pesha me të cilën preket kjo rritje më e lartë e çmimeve ndjehet më shumë tek familjet që kanë të ardhura të ulëta. Pritshmëritë janë që inflacioni të ketë një ulje, gjatë 2023, ka filluar të ketë një trend ulës por kjo s’do të thotë që çmimet nuk po rriten. Çmimet po vazhdojnë të rriten por jo me të njëjtin ritëm që rriteshin më parë.”- shprehet Duro.

Paketën e madhe mbështetëse te qeverisë, paketën e rezistencës prej 8 miliardë lekë, eksperti e quan hap të duhur dhe të domosdoshëm. “Pa dyshim që ishte e nevojshme për të bërë një paketë të re për të parë këtë raport të çmimeve. Ju thatë që çmimet në gjithë çmimet nuk janë prekur njësoj, çmimet e produkteve ushqimore janë prekur dhe vijojnë të preken me ritme më të larta se inflacioni normal. Nëse do të bëjmë një llogaritje për vitin 2022 çmimet e ushqimeve janë rritur me gati 12%, pra gati 5 pikë% më shumë se inflacioni normale.

Familjet shqiptare që kanë nivel të ulët të ardhurash i referohem edhe pensionistëve në këtë rast kanë nivel të ulët të të ardhurave pasi kanë pensionin, kanë shumë të nevojshëm këtë ndihmesën që ka ardhur me paketën e tretë.Unë thashë ka qene e nevojshme, ka qene një zgjidhje optimale, për përballjen me inflacionin me kostot e inflacionit, por padyshim që deri diku në amortizimin e kostove të konsumatorit, familjeve në nevojë shqiptare. “- shprehet eksperti.

Intervistë me Z. Enton Duro Ekspert ekonomie, pedagog

Rënia e konsumit për produktet e bulmetit

Një nga grupet që pësoi rritje të cmimeve në dhjetor 2022 krahasuar me dhjetor

2021 ishte; qumesht, djathe dhe veze; kjo per shkak te rritjeve te njëpasneshme

të çmimeve që pesuan produktet e kësaj industria nga rritja e kostove.

I ftuar në studio nga Shoqata Industria e Përpunimit të Qumeshtit Z. Donjaldo

Hoxha ka renditur edhe shkaqet që e kanë cuar këtë industri drejt rritjes së

çmimeve.



Sipas tij bizneset përpunuese në këtë fushë po përballen me shumë sfida, rritje të

kostove, informaliteti dhe presion nga produktet e importit.

Kjo ka shkaktuar rënie të konsumit deri në 25 përqind për produkte të caktuara të

bulmetit pasi konsumatorët I janë drejtuar prodhimeve të importit me një cmim

më të lirë.

Z. Hoxha bën thirrje që qeveria të ndërhy me politika lehtësuese dhe të përafërojë

masën e subvencionimeve për blegtorët të paktën me nivelet që ka rajoni që të

dalin nga kjo situatë e vështirë.

Intervistë me Z. Donjaldo Hoxha Shoqata Industria e Përpunimit të Qumeshtit