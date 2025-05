” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Tv Klan.

Pro Business në fokus Italstone

Nga një ëndërr e vogël në vitin 1998, Italstone u shndërrua në një ikonë të luksit dhe inovacionit në botën e mermerit dhe granitit.

Themeluar nga Luan Lleshi dhe e çuar përpara me pasion nga Geris Lleshi, kompania ka bërë të mundur të përziejë trashëgiminë e artizanatit me teknologjinë më të avancuar. Me partneritete prestigjioze si Antolini, Cerezer dhe Santa Margherita, Italstone sjell në Shqipëri materialet më të rralla dhe më ekskluzive të botës.

Çdo pllakë nuk është thjesht një produkt është një vepër arti, e krijuar me përpikëri dhe dashuri për detajet.

Italstone nuk ndalet vetëm te importi i materialeve të çmuara, ajo i transformon ato në mjeshtëri të përsosur. Me makinerinë FloËaterJet, një teknologji unike në Shqipëri, kompania ofron prerje me saktësi absolute dhe dizajne të pafundme. Por, teknologjia vetëm nuk mjafton: pas saj qëndron një ekip profesionistësh me më shumë se 15 vjet përvojë, udhëhequr nga arkitekti Vasil Jorgaqi, i cili e shndërron çdo projekt në një tregim vizual.

Nga hotelet luksoze në objekte private, nga fasada të ventiluara në banjo elegante, Italstone i plotëson ëndrrat e klientëve me besueshmëri dhe stil. Italstone nuk është thjesht një kompani që përpunon dhe tregton është një ambasador i cilësisë shqiptare në tregjet globale, me eksporte në Gjermani, Francë dhe Angli.

“Ne nuk shesim thjesht mermer, ne shesim art dhe inovacion”, tha sipërmarrësi Luan.

Sot, kur dy gjenerata punojnë me të njëjtin entuziazëm, Italstone po shkruan një kapitull të ri: ku çdo gur është një pjesë e historisë së saj, dhe çdo projekt është një hap më afër madhësive të reja. Për të gjithë ata që kërkojnë perfeksion, emri Italstone mbetet sinonim i besimit, bukurisë dhe përhershmërisë.

2025, viti rekord i turizmit shqiptar: 30% më shumë prenontime

Në emisionin “Pro Business” në Tv Klan, Zak Topuzin, Kryetar i Shoqatës së Hotelerisë dhe Turizmit foli sa i takon zhvillimit të sektorit të turizmit në Shqipëri. Ai gjithashtu nënvizoi dhe problematikat me të cilat po haset Shqipëria gjatë fluksit turistik.

“2025 do të jetë viti më i suksesshëm i turizmit shqiptar,” deklaron Zak Topuzi, duke theksuar një rritje prej 20-30% në prenotime krahasuar me 2024. Megjithatë, suksesi sjell edhe sfida.

65% e turistëve përqendrohen në Durrës dhe Velipojë, ku mungesa e resortave të mëdhenj është një pengesë.

“Na duhen urgjentisht hotele me kapacitete të gjera për të mbajtur turistët me kërkesa të larta”, thotë Topuzi.

Ndërsa Shqipëria bën hapa për të zgjatur sezonin në 12 muaj, problemet praktike mbeten:

“Transporti publik është kaotik, plazhet janë të zëna nga shezlonet, dhe mbeturinat e pambuluara shkatërrojnë përvojën e turistit”, vazhdon Topuzi.

Ai kërkon reforma urgjente, duke marrë si shembull Greqinë, ku plazhet ndahen 50-50 mes zonave publike dhe private.

Një shqetësim tjetër? Pamjaftueshmëria e punës:

“Na duhen 40,000 punonjës të rinj, por po humbasim fuqinë punëtore për në BE. Po negociojmë me Filipinet, por shërbimi vendës është thelbi i turizmit tonë nuk mund ta zëvendësojmë me të huaj,” thekson ai.

Për të mbyllur, Topuzi sqaron një paradoks: Sipas Eurostat, Shqipëria ofron paketat më të lira në Europë, por disa biznese abuzojnë me çmime të paarsyeshme.

Italianët dhe turistët rajonalë (Kosova, Maqedonia) po e zbulojnë vlerën e Shqipërisë, por suksesi i qëndrueshëm kërkon strategji afatgjata.

“Qeveria ka miratuar planin 2025-2030 për të rritur kapacitetet me 120%. Nëse zgjidhim çështjet e transportit, mjedisit dhe punësimit, do të bëhemi destinacioni kryesor në rajon,” konkludon Topuzi me optimizëm.

Mediat ndërkombëtare jehonë turizmit shqiptarë

