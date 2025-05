Nga një ëndërr e vogël në vitin 1998, Italstone u shndërrua në një ikonë të luksit dhe inovacionit në botën e mermerit dhe granitit.

Themeluar nga Luan Lleshi dhe e çuar përpara me pasion nga Geris Lleshi, kompania ka bërë të mundur të përziejë trashëgiminë e artizanatit me teknologjinë më të avancuar. Me partneritete prestigjioze si Antolini, Cerezer dhe Santa Margherita, Italstone sjell në Shqipëri materialet më të rralla dhe më ekskluzive të botës.

Çdo pllakë nuk është thjesht një produkt është një vepër arti, e krijuar me përpikëri dhe dashuri për detajet.

Italstone nuk ndalet vetëm te importi i materialeve të çmuara, ajo i transformon ato në mjeshtëri të përsosur. Me makinerinë FloËaterJet, një teknologji unike në Shqipëri, kompania ofron prerje me saktësi absolute dhe dizajne të pafundme. Por, teknologjia vetëm nuk mjafton: pas saj qëndron një ekip profesionistësh me më shumë se 15 vjet përvojë, udhëhequr nga arkitekti Vasil Jorgaqi, i cili e shndërron çdo projekt në një tregim vizual.

Nga hotelet luksoze në objekte private, nga fasada të ventiluara në banjo elegante, Italstone i plotëson ëndrrat e klientëve me besueshmëri dhe stil. Italstone nuk është thjesht një kompani që përpunon dhe tregton është një ambasador i cilësisë shqiptare në tregjet globale, me eksporte në Gjermani, Francë dhe Angli.

“Ne nuk shesim thjesht mermer, ne shesim art dhe inovacion”, tha sipërmarrësi Luan.

Sot, kur dy gjenerata punojnë me të njëjtin entuziazëm, Italstone po shkruan një kapitull të ri: ku çdo gur është një pjesë e historisë së saj, dhe çdo projekt është një hap më afër madhësive të reja. Për të gjithë ata që kërkojnë perfeksion, emri Italstone mbetet sinonim i besimit, bukurisë dhe përhershmërisë./tvklan.al