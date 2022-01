Pro Business – Ngërçi i krijuar në sektorin e ndërtimit – 17 Janar 2022

Shpërndaje







19:02 17/01/2022

Emisioni Pro Business në TV Klan Plus do të ndalet sonte tek situata e krijuar tek sektori i ndërtimit pas urdhërit për ndalimin e lëvizjes së mjeteve të tonazhit të rëndë gjatë ditës brenda në kryeqytet. Përfaqësues nga shoqata e ndertuesve por edhe vetë sipërmarrës do të sjellin një analizë të kostove që ka prodhuar ky vendim dhe të efektit zinxhir negativ tek një sërë biznesesh të lidhura me ndërtimin.

Kryetari I Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka deklaruar para disa ditësh se nuk do të tërhiqet nga ky vendim dhe se trafiku nga të gjitha matjet ka rënë ndjeshëm pas kësaj mase.