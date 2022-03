Pro Business – ProCredit bank investime në karikues elektrik (14 Mars 2022)

19:42 14/03/2022

Teksa cmimet e karburantit kanë shënuar rritje dhe qytetarët janë ngritur në protesta, ProCredit Bank na tregon të gjitha argumentet se përse nuk ka më justifikime per te mos pasur nje makine elektrike. I gjithë grupi i ProCredit ka në fokus qasjen mjedisore dhe tashmë në Shqipëri janë ndërtuar nga kjo bankë 26 karikues elektrik në të gjithë vendin.

Pra cdo makine elektrike, pavaresisht autonomise, qofte ajo 250 km apo edhe me shume, mund te levizi neper te gjithe Shqiperine pa u shqetesuar.

Banka ProCredit eshte nje banke innovative, qe prej vitesh investon ne menyre te vazhdueshme ne sjelljen e risive ne tregun shqiptar. Sot e gjithë flota e mjeteve në Pro Credit Bank përbëhet 100 % vetëm nga makina elektrike.Janë tërësisht ekologjike, kursejnë para dhe japin kontribut të cmuar në mbrojtjen e mjedisit.

Nësë bëjmë një krahasim të thjeshtë kjo makinë elektrike harxhon 200 leke/100km, ndërkohë që e njejta makine me karburajnt (jo elektrike) do na kushtonte 2,000 leke apo 10fish me shtrenjte pa llogaritur edhe sherbimet qe nje makine tradicionale I ka me te shumta.

Për Pro Business Belm Lushi, Zv Drejtoreshë e Departamentit të Klientëve Individë tregon benefitet e makinave elektrike dhe mënyrën se si ofrohet ky shërbim me karkiues elektrikë të instaluar nga kjo bankë.

Qasja mjedisore e ProCredit Bank ka tërhequr vëmendjen e shumë bizneseve. Albalight kompani e specializuar në e industrinë e ndriçimit per shërbime elektrike ka zgjedhur banken ProCredit si bankën partnere per te bere nje investim ne 2 makina elektrike.

Ndërkohë e ftuar në studio Fatjona Selimaj, Drejtoreshë e Departamentit të Klientëve Individë thotë se rendesishem nuk eshte vetem numri i karikuesve te instaluar, por edhe menyra se si janë instaluar ato, nga veriu ne jug, duke mbuluar dhe Shqiperine e mesme.

“Ne 2 vitet e para, cdo individ mund te shkoje ne nje prej

pikave tona te karikimit dhe ta marri falas si sherbim, rimbushjen e

makines. Ne si ProCredit Shqiperi, jemi nje banke gjermane prestigjoze, pjese e grupit ProCredit. Kjo ka qene nje nisme e perbashket me bankat simotra ne vendet fqinje, ne Kosove, Maqedonine e Veriut, Serbi, Bullgari e deri ne Selanik. Pra ne jo vetem mundesojme qe nje makine elektrike te kete autonomine e plote te levizjes brenda Shqiperise, por edhe ne shtetet e tjera te Ballkanit. Kushdo qe eshte duke planifikuar nje udhetim ne Ballkan, duhet ta kete parasysh qe me makinen e tyre elektrike, fale grupit ProCredit sot eshte e mundur pa asnje kosto.”- shprehet Selimaj

ProCredit ka menduar edhe për orientimin e qytetarëve se ku ndodhen këto stacione karikimi vetëm me një aplikacion të thjeshtë.

“Te gjithe mund ti gjejne pikat tona te karikimit fare thjeshte, vetem nepermjet aplikacionit tone ne Google Play apo App Store, me emrin ProCredit Electric Stations. “- shprehen përfaqësues të ProCredit Bank.

Banka ProCredit ofron mundësi speciale për blerje të veturave të reja elektrike me kushte shumë arsyeshme të cilat mund të përdorën për qëllime të biznesit apo private. Suporti me kredi bëhët në mënyrën më të shpejtë dhe pa kolateral.

