Pro Business – Rëndësia e prodhimit kombëtar dhe fokusi i qeverisë – 28 Mars 2022

19:01 28/03/2022

Emisioni Pro Business në Tv Kombëtar Klan Plus ndalet sot tek rëndësia e prodhimit kombëtar dhe fokusi i qeverisë në këtë drejtim. Në pjesën e parë të emisionin do të keni mundësi të ndiqni një intervistë me Z.Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Enio Civici i cili flet gjerësisht rreth masave të marra për menaxhimin e situatës. Ndërsa në pjesën e dytë do të keni mundësi të ndiqni një panoramë të qartë të ekspertëve nga Universiteti Bujqësor i Tiranës lidhur me nxitjen e prodhimit kombëtar e në vecanti të drithrave.