Probleme me votën e diasporës, Celibashi: Kontaktoni me postën “Mungesa e njoftimit të zgjedhësve deri tani nga DHL është për shkak të problemeve me adresën”

Pas problemeve që është përballur Diaspora për të ushtruar të drejtën e votës, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në Shqipëri, Ilirjan Celibashi u bën thirrje qytetarëve që jetojnë jashtë vendit që ende nuk kanë marrë zarfin me fletën e votimit që të kontaktojnë vetë me postën, për t’u informuar mbi dërgesën postare nga KQZ. Celibashi shkruan në “Facebook” se “mungesa e njoftimit apo e kontaktimit të këtyre zgjedhësve deri tani nga DHL është kryesisht për shkak të problemeve me adresën e banimit të deklaruar në PER, e cila nuk përputhet me adresën aktuale në terren, ose për shkak të përdorimit të numrave të kontaktit shqiptarë, ku zgjedhësi nuk ka akses”. Klan News