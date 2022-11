Problemet e dëgjimit paralajmërojnë demencian! Studiuesit tregojnë çfarë duhet të kemi kujdes

21:57 09/11/2022

Dëgjimi është një aftësi që shumica prej nesh e marrin si të mirëqenë. Por një studim i vitit të kaluar sugjeroi që të rriturit duhet t’i kushtojnë rëndësi ndryshimeve në dëgjimin e tyre, pasi vështirësitë në të dëgjuar mund të lidhen me zhvillimin e demencës në një moshë më të madhe.

Në një studim me mbi 80,000 të rritur mbi moshën 60 vjeç, ata që kishin probleme me dëgjimin e të folurit në mjedise të zhurmshme kishin një rrezik më të madh të krijimit të demencës, e cila është një term ombrellë për kushtet e karakterizuara nga humbja e kujtesës dhe vështirësi me gjuhën dhe aftësi të tjera të të menduarit.

Ana e mirë e kësaj është se sipas studiuesve problemet e dëgjimit nuk mund të jenë vetëm një simptomë e demencës, por në fakt një faktor rreziku i demencës që mund të paralajmërojë njerëzit, familjet e tyre ose mjekët për fillimin e saj përpara se të fillojë ndonjë përkeqësim.

“Ka pasur një interes të veçantë për dëmtimin e dëgjimit dhe nëse kjo mund të rrisë rrezikun e demencës. Paraprakisht, këto rezultate sugjerojnë se dëmtimi i dëgjimit në të folur në zhurmë mund të jetë një objektiv premtues për parandalimin e demencës”, tha epidemiologu dhe autori i studimit Thomas Littlejohns nga Universiteti i Oksfordit vitin e kaluar.

Në vitin 2017, humbja e dëgjimit u rendit së bashku me duhanin dhe pasivitetin fizik si një nga nëntë faktorët kryesorë të rrezikut të modifikueshëm të demencës. Raporti u përditësua shpejt në 2020 për të përfshirë tre faktorë të tjerë rreziku, duke e çuar totalin në 12.

Këta faktorë rreziku janë elementë të stilit tonë të jetesës dhe shëndetit të përgjithshëm që mund të përmirësohen, dhe madje mund të përmirësojnë shëndetin tonë të përgjithshëm.

Sipas studimit thuhet se nga nga 12 faktorët e rrezikut të demencias, humbja e dëgjimit mund të ketë barrën më të lartë nga të gjithë, kështu që njerëzit me humbje të pa adresuar të dëgjimit në moshën e mesme kanë deri në pesë herë më shumë gjasa për të zhvilluar demencë. Në studim morën pjesë më shumë se 82,000 gra dhe burra, të moshës 60 vjeç e sipër, të cilët nuk kishin probleme të demencias dhe u ishte vlerësuar dëgjimi në fillim të studimit.

Pjesëmarrësve iu testua dëgjimi i tyre ndërkohë që kishte zhurmë, në mënyrë që të testohej aftësia për të zgjedhur fragmente të të folurit në një mjedis të zhurmshëm, në këtë rast, duke njohur numrat e thënë me zë kundrejt zhurmave të tjera. Pas rreth 11 vitesh, 1285 pjesëmarrës kishin zhvilluar demencë, bazuar në të dhënat shëndetësore.

Është interesante se rreth gjysma e njerëzve në studim që kishin dëgjim të pamjaftueshëm të asaj çfarë thuhej ndërkohë që kishte dhe zhurma dhe afërsisht 42% e atyre që dolën dobët në test, nuk vunë re vetë të kishin ndonjë dëmtim të dëgjimit kur iu kërkua ta raportonin atë.

Studiuesit gjithashtu morën parasysh nëse dëmtimet e dëgjimit të njerëzve ishin të lidhura me faktorë të tjerë të njohur për të ndikuar në rrezikun e demencës, si izolimi social dhe depresioni, të cilat të dyja mund të ndodhin nëse njerëzit kanë probleme me dëgjimin. Por për këtë gjetën shumë pak të dhëna.

Ky studim që lidh dëgjimin me sëmundjet e demencës mund të ndihmojë që këto lloj sëmundjesh të bëhen të identifikueshme më herët dhe në këtë mënyrë të mund të parandalohen. Sipas studiuseve mbrojtja e veshëve tanë kundër dëmtimit të dëgjimit, me kapëse veshi dhe tapa veshi, si edhe aparatet e dëgjimit, mund të ndihmojë në zbutjen e këtij faktori potencial rreziku të demencës, i cili prek miliona njerëz në mbarë botën./tvklan.al