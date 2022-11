“Procesi i Berlinit” mbledh krerët e Ballkanit Perëndimor

Shpërndaje







12:19 02/11/2022

Nënshkruhen disa marrëveshje të rëndësishme

Kryeministri Edi Rama do të niset pasditen e sotme drejt Gjermanisë pasi me ftesë të kancelarit Olaf Sholz do të mbahet nesër një takim në kuadër të procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor.

Liderët e rajonit do të nënshkruajnë 3 marrëveshje që parashikojnë lëvizjen e lirë me karta identiteti, njohjen e diplomave universitare dhe njohjen e kualifikimeve për tre profesione: mjekët, dentistët dhe arkitektët.

Në takim pritet të marrin pjesë 6 krerët e vendeve të të Ballkanit Perëndimor, por edhe Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Mishel.

Në fokus të këtij samiti do të jetë edhe kriza energjetike.

Tv Klan