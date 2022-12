Procesi i “Primareve”, Salianji: Zhvillim pozitiv për opozitën shqiptare

23:30 15/12/2022

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji i ftuar në “Milori Live” në Klan News foli mbi procesin e “Primareve” që i paraprin zgjedhjeve lokale.

Ai tha se pavarësisht parregullsive sa i takon votave apo mënyrës si u zgjodhën kandidatët, procesi në terësi duhet vlerësuar pasi përbën një zhvillim pozitiv për opozitën shqiptare.

Pjesë nga intervista në studio:

Pyetje: Procesi i Primareve, partia Demokratike e organizoi. Si të është dukur i gjithë ky proces?

Ervin Salianji: Së pari njëherë ka një proces, fakti që ka një kohë të mjaftueshme për të marrë pjesë e për t’u përgatitur është një zhvillim pozitiv në opozitë sepse kandidatët herët e fundit kanë dalë përtej afatit zyrtar, gjë që nuk u jep mundësi kandidatëve qoftë për kryetar bashkie apo qoftë për deputet, as mundësinë kohore për t’u takuar me strukturat e PD-së, lëre më pastaj që të përgatisin programet. Të takojnë grupe interesi apo qytetarë, dhe padyshim të sheshonin problematikat apo gjithçka që lind nga ambiciet që janë të dukshme.

Kështuqë në këtë kuptim ka një proces dhe nxjerrja e emrave nëpërmjet këtij procesi është zhvillim pozitiv edhe pse vetë nuk kam marrë pjesë. Është një proces i cili duhet vlerësuar.

Pyetje: Ka qenë një proces që ka një produkt të mirë sepse procesi ka qenë i thellë apo si?

Ervin Salianji: Nuk di ta them në thellësi apo në brendësi të ngjarjeve sepse nuk kam qenë…

Pyetje: Si u zgjodhën kandidatët, qoftë dhe kjo e Tiranës që u bë një marrëveshje xhentëllmenësh?

Ervin Salianji: Partia Demokratike nuk është në momentin e saj më të mirë, dhe padiskutim që kjo reflektohet qoftë te mopërfshirja e kandidatëve apo elementëve me vlerë të cilët kanë sakrifikuar 9 vite të opozitës. Se praktikisht, ata e kanë mbajtur opozitarizmin në zonat e tyre dhe kostot që kanë të bëjnë me përballjen me një…se më duket si term i pavërtetë por është plotësisht regjim.

Sa më larg Tiranës të jetë aq më e fortë është vala e goditjes qeverisë ndaj njerëzve që përfshihen në opozitë apo Partinë Demokratike. Kështuqë nuk besoj se është një proces në perfeksion apo që nuk ka të meta por sido të jetë është një proces që duhet vlerësuar. Ka patur padiskutim qoftë kontestime, parregullsi apo diskutime që është numri i domosdoshëm apo jo , ashtu si në parim a janë të vlefshme dhe sa sjellin Primaret vota. A është Shqipëria gati për t’i hyrë kësaj mënyrë për zgjedhjen e kandidatëve./tvklan.al