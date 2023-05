Votimi në Kukës, gazetari: Fluks i shtuar i zgjedhësve pas orës 12

13:43 14/05/2023

Deri në këtë moment, në bashkinë e Kukësit kanë votuar 6525 qytetarë ose 24.5% e numrit total të zgjedhësve, në Has 27.9% e votuesve, ndërsa në Tropojë 25% e votuesve.

Gazetari i Klan News Merin Maçi ka raportuar se fluksi më i madh i votuesve është shënuar pas orës 12.

“Në bashkinë e Hasit, pjesëmarrja është relativisht e ulët. Ka ndikuar mungesa e energjisë elektrike dhe problemet me pajisjet e identifikimit biometrik. Janë 28 qendra votimi në këtë bashki me një KZAZ kryesore. Nga 16 mijë votues, 2561 prej tyre kanë shprehur vullnetin e lirë përmes votës. Pak para votimit ka pasur incidente. Kryesisht në të treja bashkitë bie në sy se pjesëmarrja në votime kryhet me dy ose tre persona të familjes. Megjithatë një pjesë e votuesve kanë vendosur ta shprehin vullnetin e tyre pas orës 16:00 me mbarimin e punës”, bëri me dije Maçi.

Vëmendja kryesore është fokusuar te bashkia e Kukësit, ku në garë janë 3 kandidatë./tvklan.al