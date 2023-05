Procesi zgjedhor/ Ish-kryetarja e KQZ, Luzi: Problematikat janë parashikuar që të zgjidhen në Kodin Zgjedhor

12:59 14/05/2023

Ish-kryetarja e KQZ-së, Lefterije Luzi shprehet se problematika e hasur në lidhje me votimin përmes pajisjeve elektronike të identifikimit të zgjedhësve, është e parashikuar në Kodin Zgjedhor si dhe zgjidhja për të.

E ftuar në Klan News, Luzi thotë se e rëndësishme është që nuk janë mbyllur qendrat e votimit dhe zgjidhja është dhënë e menjëhershme.

Lefterije Luzi, ish-kryetare e KQZ-së: Është një parashikim që ndodh rëndomë në Kodin Zgjedhor. Të gjitha problemetikat janë të parashikuara të ndodhin. Ju bëj thirrje dhe forcave politike që të mos dalin në përfundime të menjëhereshme, është e rëndësishme që zgjedhësit të shkojnë të qetë në qendrat e votimit. Zgjidhja është dhënë e menjëhershme dhe njerëzit kanë filluar të votojnë, e rëndësishme që nuk janë mbyllur qendrat e votimit. Problematikat janë parashikuar që të zgjidhen. Do të ja lëmë analizave dhe vetë ne, të mos dalim në përfundime të shpejta se nuk e ndihmojnë aspak procesin zgjedhor. Nga ana e KQZ-së, është transparenca e plotë.

Ish-kryetarja e KQZ-së, Luzi ka folur në lidhje me mundësitë e zgjatjes së orarit në ato qendra që ka pasur probleme me pajisjet Pay.

Lefterije Luzi, ish-kryetare e KQZ-së: Nuk parashikohet që për shkak të vonesave të kemi një zgjatje të orarit. Ligji parashikon vetëm në ato raste kur në orën 7 do të ketë zgjedhës në radhë, vetëm ata do të konsiderohen të votojnë. Kodi e ka se në rast se kemi njerëz në radhë, automatikisht ata votojnë. Unë do ta ndaja kategorinë e zgjedhësve që janë të vendosur për të votuar, por do të kemi problem tek ata që futen tek zona gri.

Ish-kryetarja e KQZ-së, Luzi shprehet se votimi elektronik është një proces, për të cilin bien dakord forcat politike dhe se është transparent dhe i fshehtë.

Lefterije Luzi, ish-kryetare e KQZ-së: Procesi elektronik është një proces i gjatë. KQZ ka një kohë të gjatë që punon mbi një Kod Zgjedhor, kanë rënë dakord forcat politike. Ata nuk mund të flasin më, ata e kanë vendosur. Gjithçka është transparente dhe votimi elektronik nuk po zhvillohet vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet e Europës. Votimi elektronik është votim i fshehtë dhe është shumë mirë që ky votim do ta ndihmojë procesin sepse rezultatin do ta nxjerrë shumë më shpejt./tvklan.al