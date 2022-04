Produktet shqiptare, Gjiknuri takon Unionin Kombëtar të Kooperativave Bujqësore të Greqisë

13:54 26/04/2022

Fermerët shqiptarë dhe ata grekë do të krijojnë ura të reja bashkëpunimin jo vetëm për kultivimin e prodhimeve sipas standardeve europiane, por dhe për gjetjen e tregjeve të përbashkëta për shitjen e tyre.

Sekretari i Përgjithshëm i PS Damian Gjiknuri, njëherësh dhe drejtues politik i qarkut, bashkë me kryetarët e Bashkive të Qarkut Elbasan u takua me zv.Presidentin e Unionit Kombëtar të Kooperativave Bujqësore të Greqisë, Janakaqis Kristos.

“Bashkë me kryetarët e Bashkive të Qarkut Elbasan zhvilluam një takim tepër të frytshëm me zv.Presidentin e Unionit Kombëtar të Kooperativave Bujqësore të Greqisë, z.Janakaqis Kristos. Në fokus të takimit ishte krijimi i një bashkëpunimi të ngushtë dhe ofrimi i eksperiencës për fermerët shqiptarë për implementimin e modelit të Kooperativave Bujqësore të Greqisë në vendin tonë për kultivimin e prodhimeve me standarde europiane dhe krijimin e tregjeve të përbashkëta. Ramë dakord për ngritjen e një grupi që do marrë eksperiencat e nevojshme në Greqi për t’i implementuar më pas ato në vendin tonë”, shkruan Gjiknuri.

Një tjetër pikë e rëndësishme e diskutimit ishte edhe statusi i punonjësve sezonal që punojnë në shtetin fqinj dhe mbështetja me programe në bujqësi.

“Bashkëpunimi në këtë drejtim, përveçse i shërben fermerëve shqiptarë, i paraprin implementimit të programeve të përbashkëta mes Shqipërisë dhe Greqisë në të ardhmen e afërt kur edhe vendi ynë të jetë pjesë e familjes europiane”, nënvizon Gjiknuri në postimin e tij në rrjete sociale. /tvklan.al