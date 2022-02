Program për edukimin mjedisor të fëmijëve

15:14 15/02/2022

Në mbledhje të Komitetit të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura, të zhvilluar në parkun e Butrintit, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro njoftoi se edukimi për mjedisin do nisë në shkolla.

“Programin do ta bëjnë specialistët e Drejtorisë së Zonave të Mbrojtura, ekzekutimin dhe përgjegjësinë për t’i bërë fëmijët pjesë do ta kenë Zyrat Arsimore. Ne duhet të realizojmë atë që kemi për detyrë, edukimin mjedisor ku është edhe pastrimi, edhe dashuria për natyrën. Na duhet të edukojmë fëmijët, sepse aty fillon problemi. Kjo është arsyeja pse kemi nisur këtë program në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, përmes Agjencisë së Zonave të Mbrojtura që ka zyra rajonale në 12 qarqe, dhe po përgatisim marrëveshjen me Ministren e Arsimit. Këtë do ta detajojmë në nivel qarqesh, ku ne do të propozojmë kalendarin dhe programin, ndërsa Ministria e Arsimit ka për detyrë të sjellë fëmijët me radhë, klasat, shkollat sipas territoreve që ka çdo bashki”.

Kumbaro theksoi edhe një herë nevojën për të denoncuar krimin mjedisor ne komisariatin dixhital.

“Çështja e ndotjes rezulton të jetë problemi më i madh. Problemin e ndotjes nuk e rregullojmë dot me shkresa. Kemi futur te komisariati dixhital një figurë të dedikuar që është krimi mjedisor. Përdoret komisariati dixhital, por nuk përdoret mjaftueshëm për mjedisin. Pse? Sepse ne nuk e kemi ende të qartë që të hedhësh plehrat është krim mjedisor”.

Gjatë këtij takimi, ministrja dha një mesazh edhe për varkat dhe anijet që transportojnë turistë gjatë sezonit veror në ishujt e jugut, ku paralajmëroi monitorim por edhe masa më të ashpra për ata që nuk mbldhin mbetjet.

