PROGRAMI KLAN PLUS 03 – 09 DHJETOR

E HENE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.265+268

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 AKC STORY dokumentar

13:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.71

15:05 CUKUR serial R, ep.44

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.269+270

18:15 ERTUGRUL serial, ep.271+272

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.45

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.72/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.17

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 ME ZE TE LARTE film, pj.1

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 NAPOLEONI film, pj.1

E MARTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.269-272

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.72/1

15:05 CUKUR serial R, ep.45

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.273+274

18:15 ERTUGRUL serial, ep.275+276

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.46

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.72/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.18

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 ME ZE TE LARTE film, pj.2

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 NAPOLEONI film, pj.2

E MERKURE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.273-276

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.72/2

15:05 CUKUR serial R, ep.46

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.277+278

18:15 ERTUGRUL serial, ep.279+280

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.47

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.73/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.19

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 MERLINI film, pj.1

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 NAPOLEONI film, pj.3

E ENJTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.277-280

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 MERLINI film, pj.1

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.73/1

15:05 CUKUR serial R, ep.47

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.281+282

18:15 ERTUGRUL serial, ep.283+284

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.48

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.73/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.20

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 MERLINI film, pj.2

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 ME ZE TE LARTE film, pj.1

E PREMTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.281-284

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 MERLINI film, pj.2

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.73/2

15:05 CUKUR serial R, ep.48

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.285+286

18:15 ERTUGRUL serial, ep.287+288

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.49

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.74/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.21

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 SE BASHKU film

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 ME ZE TE LARTE film, pj.2

E SHTUNE

07:00 RRUGE E GJATE PER NE SHTEPI film

08:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.72

10:00 CUKUR serial, ep.45

10:50 CUKUR serial, ep.46

11:35 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 FAMILJA game-show R, episodi 8

18:10 DANCE WITH ME 5 nata 12 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1979

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.13

23:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.72+73

02:30 RITMET E NATES film

04:00 CSI NY serial, ep.17+18

05:30 MERLINI film, pj.1

E DIEL

07:00 ME SHUME SE NJE SHIKIM film

08:30 SUPERLIBRI serial vizatimor, ep.7+8

09:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.73

11:00 CUKUR serial, ep.47

11:50 CUKUR serial, ep.48

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1979

14:15 PUSHIMET film

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 CMIMET KULT 2018 show gala R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 CSI NY serial, ep.19+20

03:00 HISTORI ME ZHURMUES emision R

05:00 MERLINI film, pj.2