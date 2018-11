PROGRAMI KLAN PLUS 05 – 11 NENTOR

E HENE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.198+199

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.375-378

09:45 DR.HOUSE serial, ep.10

10:35 CSI NY serial, ep.172

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 POLIC ME 4 KEMBE film

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.62/1

15:05 CUKUR serial R, ep.25

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.200+201

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.379-381

19:55 E MARTE

07:00 ERTUGRUL serial, ep.200+201

08:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.379-381

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.62/2

15:05 CUKUR serial R, ep.26

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.202+203

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.382-385

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.27

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.63/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.174

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.106

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 KLEOPATRA film, pj.2

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E MERKURE

07:00 ERTUGRUL serial, ep.202+203

08:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.382-385

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.63/1

15:05 CUKUR serial R, ep.27

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.204+205

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.386-389

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.28

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.63/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.175

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.107

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 HELENA E TROJES film, pj.1

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E ENJTE

07:00 ERTUGRUL serial, ep.204+205

08:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.386-389

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.61/1

15:05 CUKUR serial R, ep.28

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.206+207

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.390-393

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.29

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.64/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.176

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.108

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 HELENA E TROJES film, pj.2

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E PREMTE

07:00 ERTUGRUL serial, ep.206+207

08:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.390-393

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

15:05 CUKUR serial R, ep.29

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.208+209

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.393-396

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.30

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.64/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.177

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.109

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 KUR DO TE VIJNE VAJZAT film

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

E SHTUNE

05:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.379-383

07:00 ERTUGRUL serial, ep.200-203

10:00 CUKUR serial, ep.26

10:50 CUKUR serial, ep.27

11:35 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 FAMILJA game-show R, episodi 4

18:10 DANCE WITH ME 5 nata 8 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1972

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.9

23:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.63+64

02:30 PAMJE TE PASYRUARA film, pj.3

04:00 DR.HOUSE serial, ep.105+106

E DIEL

05:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.384-390

08:00 ERTUGRUL serial, ep.204-207

11:00 CUKUR serial, ep.28

11:50 CUKUR serial, ep.29

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1972

14:15 DUPLEX show R, episodi 7

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR nata 6

18:10 XING ME ERMALIN talk show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 CSI NY serial, ep.173-175

03:45 DR.HOUSE serial, ep.107+108

