PROGRAMI KLAN PLUS 07 – 13 JANAR

E HENE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.357+360

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.4+5

14:20 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.6

15:05 CUKUR serial R, ep.69

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.1+2

18:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.3+4

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.70

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.7

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.31

23:45 CUKUR serial R

00:30 SULLTANESHA KOSEM serial R

03:30 ATILA I HUNEVE film, pj.1

04:00 DASHURI BARDH E ZI serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 BARDHESI E PAFUND film

E MARTE

07:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.1-4

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.7

15:05 CUKUR serial R, ep.70

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.5+6

18:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.7+8

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.71

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.8

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.32

23:45 CUKUR serial R

00:30 SULLTANESHA KOSEM serial R

03:30 ATILA I HUNEVE film, pj.2

04:00 DASHURI BARDH E ZI serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 BARONI DHE DJALI film

E MERKURE

07:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.5-8

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.8

15:05 CUKUR serial R, ep.71

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.9+10

18:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.11+12

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.72

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.9

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 BEL MONDO emision 4 R

23:55 CUKUR serial R

01:00 SULLTANESHA KOSEM serial R

03:30 CIRAKU I MERLINIT film, pj.1

04:00 DASHURI BARDH E ZI serial R

04:50 ABC STORY dokumentar: SARANDA

05:30 GRA TE DESHPERUARA film, pj.3

E ENJTE

07:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.9-12

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.9

15:05 CUKUR serial R, ep.72

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.13+14

18:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.15+16

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.73

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.10

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.33

23:45 CUKUR serial R

00:30 SULLTANESHA KOSEM serial R

03:30 CIRAKU I MERLINIT film, pj.2

04:00 DASHURI BARDH E ZI serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 ATILA I HUNEVE film, pj.1

E PREMTE

07:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.13-16

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

15:05 CUKUR serial R, ep.73

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.17+18

18:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.19+20

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.74

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.11

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.34

23:45 CUKUR serial R

00:30 SULLTANESHA KOSEM serial R

03:30 E PERBUZURA film

04:00 DASHURI BARDH E ZI serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 ATILA I HUNEVE film, pj.2

E SHTUNE

07:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.17-20

10:00 CUKUR serial, ep.70

10:50 CUKUR serial, ep.71

11:35 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.21+22

18:15 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.23

19:00 BEL MONDO emision 5

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 TULIPANI I ZI film

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1985

01:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.23

01:30 SULLTANESHA KOSEM serial R

03:45 CIRAKU I MERLINIT film, pj.1

05:30 CSI NY serial R, ep.31+32+33

E DIEL

07:45 SULLTANESHA KOSEM serial, ep.21-23

10:00 SUPERLIBRI serial vizatimor, ep.17+18

11:00 CUKUR serial, ep.72

11:50 CUKUR serial, ep.73

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 BEL MONDO emision 5 R

14:00 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1985

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 KRONIKAT E SPAJDERIKUT film

18:10 XING ME ERMALIN talk show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 FAKERSAT E VEGJEL film

03:30 HISTORI ME ZHURMUES emision R

05:30 CIRAKU I MERLINIT film, pj.2