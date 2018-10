PROGRAMI KLAN PLUS 15 – 21 TETOR

E HENE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.168+169

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.320-323

09:45 DR.HOUSE serial, ep.89

10:30 CSI NY serial, ep.148

11:15 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 PAS PERENDIMIT film

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.54/2

15:10 CUKUR serial R, ep.10

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 ERTUGRUL serial, ep.170+171

18:10 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.324-327

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.11

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.55/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.154

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.90

01:15 ERTUGRUL serial, ep.170+171

02:45 IM BIR film, pj.1

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E MARTE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.170+171

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.324-327

09:45 DR.HOUSE serial, ep.90

10:30 CSI NY serial, ep.149

11:15 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.55/1

15:10 CUKUR serial R, ep.11

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 ERTUGRUL serial, ep.172+173

18:10 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.328-331

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.12

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.55/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.155

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.91

01:15 ERTUGRUL serial, ep.172+173

02:45 IM BIR film, pj.2

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E MERKURE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.172+173

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.328-331

09:45 DR.HOUSE serial, ep.91

10:30 CSI NY serial, ep.150

11:15 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.55/2

15:10 CUKUR serial R, ep.12

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 ERTUGRUL serial, ep.174+175

18:10 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.332-335

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.13

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.56/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.156

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.92

01:15 ERTUGRUL serial, ep.174+175

02:45 FUNDI I BOTES film, pj.1

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E ENJTE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.174+175

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.332-335

09:45 DR.HOUSE serial, ep.92

10:30 CSI NY serial, ep.151

11:15 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.56/1

15:10 CUKUR serial R, ep.13

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 ERTUGRUL serial, ep.176+177

18:10 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.336-339

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.14

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.56/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.157

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.93

01:15 ERTUGRUL serial, ep.176+177

02:45 FUNDI I BOTES film, pj.2

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E PREMTE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.176+177

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.336-339

09:45 DR.HOUSE serial, ep.93

10:30 CSI NY serial, ep.152

11:15 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 OPINION emision R

15:10 CUKUR serial R, ep.14

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 ERTUGRUL serial, ep.178+179

18:10 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.340-343

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.15

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.57/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.158

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.94

01:15 ERTUGRUL serial, ep.168+169

02:45 NJERIU I SHTREMBER film

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E SHTUNE

05:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.324-329

07:00 ERTUGRUL serial, ep.170-173

10:00 CUKUR serial, ep.11+12

11:30 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 FAMILJA game-show R, episodi 1

18:15 DANCE WITH ME 5 nata 5 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1967

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.6

23:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.55+56

02:30 OBJEKT FIKSIMI film

04:00 DR.HOUSE serial, ep.90+91

E DIEL

05:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.330-336

08:00 ERTUGRUL serial, ep.174-177

11:00 CUKUR serial, ep.13+14

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:50 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1967

14:15 DUPLEX show R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:30 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR nata 4

18:00 XING ME ERMALIN talk show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 CSI NY serial, ep.158+159+160

03:45 DR.HOUSE serial, ep.92+93