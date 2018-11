PROGRAMI KLAN PLUS 19 – 25 NENTOR

E HENE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.225+228

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 HISTORIA E WEBDELL BAKER film

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.67/1

15:05 CUKUR serial R, ep.35

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.229+230

18:15 ERTUGRUL serial, ep.231+232

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.36

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.67/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.7

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 SPARTAKU film, pj.1

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 TREKENDESHI film, pj.1

E MARTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.229-232

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.67/2

15:05 CUKUR serial R, ep.36

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.233+234

18:15 ERTUGRUL serial, ep.235+236

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.37

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.68/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.8

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 SPARTAKU film, pj.2

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 TREKENDESHI film, pj.2

E MERKURE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.233-236

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.68/1

15:05 CUKUR serial R, ep.37

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.237+238

18:15 ERTUGRUL serial, ep.239+240

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:15 CMIMET KULT 2018 edicioni i 14 LIVE

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.9

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 TE LIRE PER TE LUAJTUR film, pj.1

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 TREKENDESHI film, pj.3

E ENJTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.237-240

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 PASO A DUE film

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.241+242

18:15 ERTUGRUL serial, ep.243+244

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.38

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.68/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.10

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 TE LIRE PER TE LUAJTUR film, pj.2

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 TOKA E SHKRETE film

E PREMTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.241-244

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

15:05 CUKUR serial R, ep.38

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.245+246

18:15 ERTUGRUL serial, ep.247+248

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.39

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.69/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.11

23:45 CUKUR serial R

00:30 ERTUGRUL serial R

03:30 TE PANJOHUR PERFEKT film

04:00 DASHURI E NDALUAR serial R

04:50 CSI NY serial R

05:30 SPARTAKU film, pj.1

E SHTUNE

07:00 BANDA E KAMPIT film

08:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.67

10:00 CUKUR serial, ep.36

10:50 CUKUR serial, ep.37

11:35 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 FAMILJA game-show R, episodi 6

18:10 DANCE WITH ME 5 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1977

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.11

23:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.67+68

02:30 PUTHJA E SIRENES film

04:00 CSI NY serial, ep.7+8

05:30 SPARTAKU film, pj.2

E DIEL

07:00 TE PANJOHUR PERFEKT film

08:30 SUPERLIBRI serial vizatimor, ep.3+4

09:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.68

11:00 CUKUR serial, ep.38

11:50 CUKUR serial, ep.39

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1977

14:15 DUPLEX show R, episodi 9

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR nata 9

18:10 XING ME ERMALIN talk show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 CSI NY serial, ep.9+10

03:00 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1976

05:00 HISTORIA E WEBDELL BAKER film